Портал Latvija.gov.lv объявлен временно недоступным: на сколько?

Работу портала планируется восстановить 23 мая.

В ходе модернизации на портале будет улучшена структура и навигация, чтобы пользователям было легче ориентироваться в содержании и электронных услугах, а также быстрее находить необходимую информацию или сервис.

Улучшения предусмотрены как для использования портала на компьютерах, так и на мобильных устройствах.

На портале также будут внедрены визуальные обновления, которые обеспечат более понятную и современную пользовательскую среду. Эти изменения тесно связаны с функциональными обновлениями и помогут пользователям лучше воспринимать информацию и ориентироваться в содержании портала.

Решения разработаны на основе исследований пользовательского опыта, тестирования и отзывов фокусных групп с особым вниманием к реальным потребностям пользователей и повседневным сценариям использования.

Как пояснили в агентстве, портал адаптируется под потребности различных групп общества, обеспечивая соответствие международным и европейским требованиям по доступности цифровых услуг, в том числе для людей с функциональными, когнитивными и другими нарушениями, включая нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и психического характера.

Например, информация структурирована с помощью четких заголовков и обозначений разделов, при этом каждая страница имеет уникальный заголовок. Дизайн выполнен в спокойных светлых и нейтральных тонах без вызывающих тревогу цветов и сигналов.

Акцентный цвет используется для привлечения внимания к важнейшим элементам навигации, а расположение навигационных элементов последовательно сохраняется на всех устройствах.

На портале внедрен семантический поиск на базе искусственного интеллекта. Теперь поисковая система понимает не только точные ключевые слова, но и значение и контекст поисковых фраз пользователей на латышском и английском языках.

В разделе электронной почты будут внедрены значительные улучшения, разработанные на основе пользовательского опыта и призванные сделать использование системы более удобным и интуитивным. Улучшены список сообщений, управление настройками электронной почты и функции поиска сообщений. Также усовершенствован процесс выбора адресатов и подготовки сообщений, что обеспечит более удобную и эффективную коммуникацию. Дополнительно введена новая функция сортировки сообщений, позволяющая пользователям вручную создавать папки для структурированного управления сообщениями.

Переход на обновленную систему электронной почты происходит постепенно, поэтому часть старых сообщений изначально может быть недоступна. Информация на портале будет постепенно восстановлена в полном объеме.

На портале также будут проведены значительные улучшения системы электронных счетов, которая будет отделена от сообщений электронной почты. Одновременно проведены и дизайнерские улучшения для удобного использования системы на устройствах разных размеров.

Портал государственных услуг Latvija.gov.lv является единой платформой, где жители и предприниматели могут получать доступ к услугам государственных и муниципальных учреждений, получать информацию и безопасно взаимодействовать с государством в электронной среде. Новая версия портала внедряется для полного соответствия современным потребностям пользователей и цифровым стандартам.

Разработкой новой версии портала занимаются компании "ABC Software" и "Dativa", а изменения реализуются при поддержке механизма восстановления и устойчивости Европейского союза.