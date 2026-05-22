Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Портал Latvija.gov.lv объявлен временно недоступным: на сколько?

© LETA 22 мая, 2026 13:21

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня на портале Latvija.gov.lv планируется внедрение существенных улучшений для более удобного использования услуг, поэтому в течение дня портал будет недоступен, сообщили в Государственном агентстве цифрового развития Латвии.

Работу портала планируется восстановить 23 мая.

В ходе модернизации на портале будет улучшена структура и навигация, чтобы пользователям было легче ориентироваться в содержании и электронных услугах, а также быстрее находить необходимую информацию или сервис.

Улучшения предусмотрены как для использования портала на компьютерах, так и на мобильных устройствах.

На портале также будут внедрены визуальные обновления, которые обеспечат более понятную и современную пользовательскую среду. Эти изменения тесно связаны с функциональными обновлениями и помогут пользователям лучше воспринимать информацию и ориентироваться в содержании портала.

Решения разработаны на основе исследований пользовательского опыта, тестирования и отзывов фокусных групп с особым вниманием к реальным потребностям пользователей и повседневным сценариям использования.

Как пояснили в агентстве, портал адаптируется под потребности различных групп общества, обеспечивая соответствие международным и европейским требованиям по доступности цифровых услуг, в том числе для людей с функциональными, когнитивными и другими нарушениями, включая нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и психического характера.

Например, информация структурирована с помощью четких заголовков и обозначений разделов, при этом каждая страница имеет уникальный заголовок. Дизайн выполнен в спокойных светлых и нейтральных тонах без вызывающих тревогу цветов и сигналов.

Акцентный цвет используется для привлечения внимания к важнейшим элементам навигации, а расположение навигационных элементов последовательно сохраняется на всех устройствах.

На портале внедрен семантический поиск на базе искусственного интеллекта. Теперь поисковая система понимает не только точные ключевые слова, но и значение и контекст поисковых фраз пользователей на латышском и английском языках.

В разделе электронной почты будут внедрены значительные улучшения, разработанные на основе пользовательского опыта и призванные сделать использование системы более удобным и интуитивным. Улучшены список сообщений, управление настройками электронной почты и функции поиска сообщений. Также усовершенствован процесс выбора адресатов и подготовки сообщений, что обеспечит более удобную и эффективную коммуникацию. Дополнительно введена новая функция сортировки сообщений, позволяющая пользователям вручную создавать папки для структурированного управления сообщениями.

Переход на обновленную систему электронной почты происходит постепенно, поэтому часть старых сообщений изначально может быть недоступна. Информация на портале будет постепенно восстановлена в полном объеме.

На портале также будут проведены значительные улучшения системы электронных счетов, которая будет отделена от сообщений электронной почты. Одновременно проведены и дизайнерские улучшения для удобного использования системы на устройствах разных размеров.

Портал государственных услуг Latvija.gov.lv является единой платформой, где жители и предприниматели могут получать доступ к услугам государственных и муниципальных учреждений, получать информацию и безопасно взаимодействовать с государством в электронной среде. Новая версия портала внедряется для полного соответствия современным потребностям пользователей и цифровым стандартам.

Разработкой новой версии портала занимаются компании "ABC Software" и "Dativa", а изменения реализуются при поддержке механизма восстановления и устойчивости Европейского союза.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать