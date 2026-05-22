Спасибо, до свидания: очередной латышский политик не выдержал бывшей «русской школы»

Редакция PRESS 22 мая, 2026 07:47

Латвийский политик и историк Эдвардс Крустс ("Pašcieņa", "Tauta. Zeme. Valstiskums.") решил пойти учителем в одну из бывших русскоязычных школ Риги - Рижскую 13-ю школу. Но для него этот опыт оказался травмирующим, о чем он рассказал в эфире TV24.

Крустс в итоге ушёл из учителей, поскольку, по его словам, даже после сдачи экзаменов многие ученики не владели латышским языком на достаточном уровне.

Политик считает, что в Латвии по-прежнему существуют школы, которые фактически разделены по этническому принципу. Он отметил, что русскоязычная среда остается замкнутой и самодостаточной, а реальных изменений в этой системе, по его мнению, пока не происходит.

Крустс также заявил, что после перехода школ на обучение на латышском языке внутренняя атмосфера во многих учебных заведениях почти не изменилась. По его словам, в ряде школ по-прежнему учатся в основном дети из русскоязычных семей, а некоторые педагоги продолжают использовать русский язык в общении с учениками.

Он добавил, что его появление в школе как нового преподавателя-латыша вызывало у окружающих удивление — многие не понимали, как теперь будут проходить занятия и как дети смогут учиться.

В итоге, признался Крустс, он решил уйти, поскольку почувствовал, что не способен обеспечить полноценный учебный процесс. По его словам, он написал заявление об увольнении после того, как понял, что больше не может эффективно работать в таких условиях.

Во время интервью ведущий поинтересовался, не считает ли политик свой уход проявлением слабости. В ответ Крустс признал, что понимает почему некоторые считают, что ему следовало остаться и добиваться изменений изнутри системы.

Он пояснил, что преподавал не только латышский язык, но также историю и обществознание, и именно тогда особенно остро увидел масштаб проблемы. По словам политика, его демотивировало то, что часть шестиклассников, уже сдавших централизованный экзамен по латышскому языку, с трудом могли произнести даже несколько простых фраз.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

