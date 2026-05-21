В Военном музее откроется выставка «Дроны и их влияние на современное поле боя»

Новая выставка предложит взглянуть на одну из самых быстрорастущих и значимых областей современных военных технологий и расскажет об автономных системах, в том числе о дронах. Она познакомит с историей появления дронов, технологическим прогрессом и их существенным влиянием на современные военные действия, политику безопасности и военное мышление.

В наши дни автономные системы в военной сфере развиваются особенно быстро. Из простых радиоуправляемых летательных аппаратов дроны превратились в сложные, частично управляемые искусственным интеллектом системы, способные осуществлять разведку, наблюдение, определение целей и нанесение точных ударов.

В последние годы отрасль дронов развивалась и в Латвии, постепенно становясь важной сферой, охватывающей инновации и важные для государства потребности в области обороны.

Выставка проследит историю развития дронов — от первых попыток использования беспилотных летательных аппаратов еще в середине XIX века до современных высокотехнологичных систем. Посетители смогут в одном месте увидеть различные дроны, использовавшиеся в реальных боевых действиях, и их компоненты, а также ознакомиться с постепенным внедрением этих систем в оборонную систему Латвии и в обучение военнослужащих.

Выставка «Война на расстоянии. Развитие дронов и их влияние на современное поле боя» приглашает познакомиться с технологией, которая существенно изменила ведение боевых действий и продолжает влиять на будущую обстановку в сфере безопасности.