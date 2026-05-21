Кажись, договорились! Партии будущей коалиции распределили портфели (2)

© LETA 21 мая, 2026 11:11

Выбор редакции 2 комментариев

Вечером в среду подписано базовое соглашение потенциального нового правительства, которое послужит основой для дальнейших переговоров о предстоящей работе. Также стало известно, что должности могут быть разделены по принципу равенства - каждая партий может получить одинаковое количество постов.

В среду "Новое Единство" приняло решение участвовать в формируемом правительстве, если будет достигнуто соглашение о предстоящей работе. Таким образом, в новом правительстве могут быть представлены "Объединенный список" (ОС), "Новое Единство", Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян (СЗК), что обеспечит необходимое большинство голосов в Сейме.

Подписанное в среду вечером соглашение предусматривает концентрацию на выполняемых задачах в период работы 14-го Сейма, с особым акцентом на безопасность, финансовую стабилизацию и фискальную дисциплину.

Кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс (ОС) в среду вечером сказал, что все четыре потенциальных партнера договорились продолжить переговоры о формировании правительства и выразили политическую поддержку.

По словам Кулбергса, партнеры уже подписали документ, в котором содержатся основные принципы работы коалиции и круг задач, которые необходимо выполнить до конца этого года.

Кулбергс подчеркнул, что общество не поняло бы иных действий, поскольку стране необходимо дееспособное правительство, включая полноценное руководство оборонной отраслью.

В ближайшее время планируется начать более детальную работу конкретными задачами и распределением сфер ответственности между партиями. Цель состоит в том, чтобы соблюсти установленный президентом срок и до 25 мая достичь единого видения по созданию коалиции, включая распределение министерств и основные направления политики.

Кулбергс отметил, что до сих пор переговорный процесс продвигался сравнительно гладко, и партнеры приближаются к заключению соглашения о формировании правительства.

Как заявил представитель СЗК Улдис Аугулис, СЗК подошел к процессу формирования правительства ответственно и подписал соглашение об основных задачах и принципах, чтобы продолжить переговоры.

Политик отметил, что в дальнейшей работе важно конкретизировать планируемые задачи, определив как содержание предстоящей работы, так и графики реализации и практические решения.

Глава фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс положительно оценил достигнутый прогресс в переговорах о формировании правительства. В то же время необходимо уточнить список предстоящих дел, поскольку оставшееся время до создания полноценного правительства ограничено. По его мнению, правительство нужно сформировать как можно быстрее, но при этом сохранив качество и четкий план действий.

Юревицс подчеркнул, что в переговорах учтен принцип недопущения отступлений в вопросах прав человека, а также достигнуто единое понимание важности безопасности. Внутренняя и внешняя безопасность на переговорах определены как главный приоритет, который поддержали все потенциальные партнеры по коалиции.

Председатель правления Национального объединения Илзе Индриксоне заявила, что за неожиданно короткое время в ходе переговоров был проделан огромный объем работы. Она выразила удовлетворение тем, что партнеры прислушались к желанию партии и в вопросах внутренней безопасности добавили строгий иммиграционный контроль и намерение пересмотреть вопрос выдачи долгосрочных виз и видов на жительство.

По ее мнению, это можно сделать уже сейчас, не дожидаясь следующего созыва Сейма. Также, по мнению Индриксоне, важно, чтобы партнеры выступали за поддержку семей и детей.

В подписанном документе говорится, что партнеры по коалиции не будут выдвигать на рассмотрение вопросы, по которым не достигнуто единогласие всех сторон, а также обязуются не поддерживать связанные с госбюджетом предложения без общей политической поддержки.

Партии обязались обеспечить полную поддержку службам обороны и внутренних дел, включая укрепление границы, развитие противовоздушной обороны и улучшение внутренней и внешней безопасности государства. Планируется развивать использование беспилотных технологий, совершенствовать систему гражданской обороны и улучшать защиту критической инфраструктуры в кризисных ситуациях. Также предусмотрены меры по усилению иммиграционного контроля и более строгому надзору за выдачей видов на жительство.

В документе говорится, что правительство продолжит последовательную поддержку Украины и будет выступать за сохранение и усиление санкционной политики. Одновременно партнеры обязались не допускать отступления от уже достигнутых стандартов в области прав человека, включая борьбу с насилием и гендерное равенство.

В документ также включено управление крупными государственными проектами - в отношении "Rail Baltica" предусмотрена более тесная координация на уровне премьер-министра, в свою очередь, по "airBaltic" до конца лета планируется оценить сценарии развития компании.
 

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (2)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (2)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

