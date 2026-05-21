В среду "Новое Единство" приняло решение участвовать в формируемом правительстве, если будет достигнуто соглашение о предстоящей работе. Таким образом, в новом правительстве могут быть представлены "Объединенный список" (ОС), "Новое Единство", Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян (СЗК), что обеспечит необходимое большинство голосов в Сейме.

Подписанное в среду вечером соглашение предусматривает концентрацию на выполняемых задачах в период работы 14-го Сейма, с особым акцентом на безопасность, финансовую стабилизацию и фискальную дисциплину.

Кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс (ОС) в среду вечером сказал, что все четыре потенциальных партнера договорились продолжить переговоры о формировании правительства и выразили политическую поддержку.

По словам Кулбергса, партнеры уже подписали документ, в котором содержатся основные принципы работы коалиции и круг задач, которые необходимо выполнить до конца этого года.

Кулбергс подчеркнул, что общество не поняло бы иных действий, поскольку стране необходимо дееспособное правительство, включая полноценное руководство оборонной отраслью.

В ближайшее время планируется начать более детальную работу конкретными задачами и распределением сфер ответственности между партиями. Цель состоит в том, чтобы соблюсти установленный президентом срок и до 25 мая достичь единого видения по созданию коалиции, включая распределение министерств и основные направления политики.

Кулбергс отметил, что до сих пор переговорный процесс продвигался сравнительно гладко, и партнеры приближаются к заключению соглашения о формировании правительства.

Как заявил представитель СЗК Улдис Аугулис, СЗК подошел к процессу формирования правительства ответственно и подписал соглашение об основных задачах и принципах, чтобы продолжить переговоры.

Политик отметил, что в дальнейшей работе важно конкретизировать планируемые задачи, определив как содержание предстоящей работы, так и графики реализации и практические решения.

Глава фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс положительно оценил достигнутый прогресс в переговорах о формировании правительства. В то же время необходимо уточнить список предстоящих дел, поскольку оставшееся время до создания полноценного правительства ограничено. По его мнению, правительство нужно сформировать как можно быстрее, но при этом сохранив качество и четкий план действий.

Юревицс подчеркнул, что в переговорах учтен принцип недопущения отступлений в вопросах прав человека, а также достигнуто единое понимание важности безопасности. Внутренняя и внешняя безопасность на переговорах определены как главный приоритет, который поддержали все потенциальные партнеры по коалиции.

Председатель правления Национального объединения Илзе Индриксоне заявила, что за неожиданно короткое время в ходе переговоров был проделан огромный объем работы. Она выразила удовлетворение тем, что партнеры прислушались к желанию партии и в вопросах внутренней безопасности добавили строгий иммиграционный контроль и намерение пересмотреть вопрос выдачи долгосрочных виз и видов на жительство.

По ее мнению, это можно сделать уже сейчас, не дожидаясь следующего созыва Сейма. Также, по мнению Индриксоне, важно, чтобы партнеры выступали за поддержку семей и детей.

В подписанном документе говорится, что партнеры по коалиции не будут выдвигать на рассмотрение вопросы, по которым не достигнуто единогласие всех сторон, а также обязуются не поддерживать связанные с госбюджетом предложения без общей политической поддержки.

Партии обязались обеспечить полную поддержку службам обороны и внутренних дел, включая укрепление границы, развитие противовоздушной обороны и улучшение внутренней и внешней безопасности государства. Планируется развивать использование беспилотных технологий, совершенствовать систему гражданской обороны и улучшать защиту критической инфраструктуры в кризисных ситуациях. Также предусмотрены меры по усилению иммиграционного контроля и более строгому надзору за выдачей видов на жительство.

В документе говорится, что правительство продолжит последовательную поддержку Украины и будет выступать за сохранение и усиление санкционной политики. Одновременно партнеры обязались не допускать отступления от уже достигнутых стандартов в области прав человека, включая борьбу с насилием и гендерное равенство.

В документ также включено управление крупными государственными проектами - в отношении "Rail Baltica" предусмотрена более тесная координация на уровне премьер-министра, в свою очередь, по "airBaltic" до конца лета планируется оценить сценарии развития компании.

