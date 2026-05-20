«Семерок» добавят с июня. Новый транспортный узел «Кенгарагс» меняет движение сразу шести маршрутов

Главное изменение коснётся трамваев №7 и №14. Трамвай №7 теперь будет идти от улицы Аусекля до конечной «Кенгарагс». После остановки «Eglaines iela / Dole» вагоны продолжат путь по улице Латгалес до нового пункта. Обратно они поедут тем же маршрутом. Из-за продления на линии станет больше рейсов.

Трамвай №14 тоже дотянут до «Кенгарагса». Вагоны из Ильгюциемса после «Eglaines iela / Dole» будут двигаться по улице Латгалес до новой конечной. Количество рейсов на этом маршруте останется прежним.

На новом участке для трамваев оборудованы три остановки в обоих направлениях: «Rasas iela», «Ikšķiles iela» и «Mobilitātes punkts Ķengarags».

Изменится и маршрут троллейбуса №15. После остановки «Višķu iela» он будет ехать дальше по улице Вишкю до транспортного узла «Кенгарагс», затем возвращаться обратно. Число рейсов не сократят, но для отдельных отправлений уточнят расписание.

Автобус №49 уйдёт с прежней конечной на улице Вишкю и будет доезжать до нового конечного пункта «Кенгарагс» на перекрёстке улиц Латгалес и Вишкю. Количество рейсов сохранится, однако у части автобусов изменится время отправления.

В связи с новой схемой закроют остановку автобуса №49 «Višķu iela» перед старой конечной. Также автобусы больше не будут останавливаться на «Višķu iela 3».

Небольшие корректировки ждут и трамваи №1 и №11. Их расписания подстроят так, чтобы на общих участках маршрутов сохранялся согласованный график движения.

Продление трамвайной линии составило 2,2 километра. У перекрёстка улиц Латгалес и Вишкю построили транспортный узел, диспетчерское здание и подъездные пути для общественного транспорта. Территорию благоустроили: появились просторные навесы, информационные табло, освещение и зелёные зоны. Для троллейбуса №15 маршрут по улице Вишкю продлили на 300 метров.