А какая связь? Женщине не назначают пенсию, пока она на больничном

Гинта написала заявление на пенсию 8 апреля, ровно за месяц до своего дня рождения, с которого по возрасту пенсия положена. В системе заявлению Гинты был присвоен статус "На рассмотрении". И за месяц этот статус так и не изменился.

"Я позвонила в Службу социального страхования и спросила, почему так. Рассмотрели ли они моё заявление и что решили. А там мне говорят, что не могут начислить мне пенсию, так как я на больничном. Я спрашиваю, а если бы я была здорова, вы бы пенсию мне начислили? И они отвечают - тогда да", - удивляется Гинта.

При этом лечение ноги, по словам врачей, в ближайшее время не закончится.

В Государственном агентстве социального страхования поясняют, что им важно видеть доход за последний месяц перед пенсией. И не важно выплата ли это от работодателя или от их же службы за больничный.

"Мы не можем знать, находится ли человек на больничном. Об этом мы можем узнать только если получим от человека заявление начислить ему пособие за больничный лист В", - объясняет представитель VSAA Ивета Дайне.

Она предполагает, что в этом и состоял ответ её коллег.

Каждый житель имеет право подать заявление на пенсию за месяц до дня рождения, с которого она положена. Однако это не означает, что пенсию назначат сразу — нужно дождаться данных об отчислениях за предыдущий месяц.

На данный момент Гинта уже получила первую пенсию в виде аванса.