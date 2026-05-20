Reuters: Китай обучал российских солдат для войны в Украине

© Deutsche Welle 20 мая, 2026 08:50

По информации Reuters, в конце 2025 года прошли военную подготовку в Китае около 200 российских военнослужащих, некоторые из которых сейчас участвуют в боевых действиях против Украины. Это обучение было секретным, пишет агентство во вторник, 19 мая, со ссылкой на представителей трех европейских разведслужб, а также секретные документы, имеющиеся в его распоряжении.

Внутренние российские документы свидетельствуют о том, что в конце прошлого года состоялись четыре такие тренировки. Они проходили в китайских военных академиях, в том числе в Пекине и Нанкине, указывается далее. Предметом обучения было применение беспилотников, в том числе совместное применение минометов и разведывательных БПЛА, защита от вражеских летательных аппаратов с антидроновым оружием, техника применения взрывчатых веществ и минирование.

Российские военные позже были задействованы в Крыму и Запорожской области
Многие из прошедших обучение россиян сами являлись инструкторами и могли позже передать полученные знания своим подразделениям. По возвращении некоторые из них были непосредственно задействованы в операциях с применением БПЛА в аннексированном Россией Крыму, а также в Запорожской области. В качестве ответного шага планировалась подготовка сотен китайских военнослужащих на территории РФ. Обучение проходило на основании секретного соглашения, заключенного в июле 2025 года, пишет Reuters.

О визитах в Россию китайских военнослужащих известно с 2024 года, в то время как обучение российских солдат в КНР является новым явлением. Как отмечает агентство, эта информация свидетельствует о том, что Китай вовлечен в войну против Украины гораздо более непосредственным образом, чем было известно до сих пор.

Между тем в Пекине отрицают обучение российских военных. В ответ на запрос Reuters министерство иностранных дел КНР подчеркнуло нейтральную позицию и приверженность мирным переговорам. Министерства обороны РФ и Китая не прокомментировали данные сообщения.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

