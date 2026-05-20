Reuters: Китай обучал российских солдат для войны в Украине

Внутренние российские документы свидетельствуют о том, что в конце прошлого года состоялись четыре такие тренировки. Они проходили в китайских военных академиях, в том числе в Пекине и Нанкине, указывается далее. Предметом обучения было применение беспилотников, в том числе совместное применение минометов и разведывательных БПЛА, защита от вражеских летательных аппаратов с антидроновым оружием, техника применения взрывчатых веществ и минирование.

Российские военные позже были задействованы в Крыму и Запорожской области

Многие из прошедших обучение россиян сами являлись инструкторами и могли позже передать полученные знания своим подразделениям. По возвращении некоторые из них были непосредственно задействованы в операциях с применением БПЛА в аннексированном Россией Крыму, а также в Запорожской области. В качестве ответного шага планировалась подготовка сотен китайских военнослужащих на территории РФ. Обучение проходило на основании секретного соглашения, заключенного в июле 2025 года, пишет Reuters.

О визитах в Россию китайских военнослужащих известно с 2024 года, в то время как обучение российских солдат в КНР является новым явлением. Как отмечает агентство, эта информация свидетельствует о том, что Китай вовлечен в войну против Украины гораздо более непосредственным образом, чем было известно до сих пор.

Между тем в Пекине отрицают обучение российских военных. В ответ на запрос Reuters министерство иностранных дел КНР подчеркнуло нейтральную позицию и приверженность мирным переговорам. Министерства обороны РФ и Китая не прокомментировали данные сообщения.