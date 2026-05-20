Депутат сказала, что старается с ними не разговаривать, но, поскольку она живет в Каугури, она часто слышит русскую речь.

«В целом, мой подход таков: если кто-то обращается ко мне по-русски, я отвечаю по-латышски, если только человек не очень стар или я знаю, что он из Украины и только что приехал, только тогда я переключаюсь на русский, в случае крайней необходимости», — изложила свою позицию по вопросу использования языка Левренце.

На вопрос о том, в чем заключается принцип, Левренце ответила: «Мы хотим, чтобы эти люди говорили по-латышски, и мы не можем научить их латышскому языку, разговаривая с ними по-русски или крича на них: „Почему вы не учите латышский?“» Депутат считает, что это конструктивный подход.

...Неясным остаётся одно: как она отличает русских "ватников" от русских "не-ватников"...