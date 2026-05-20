«Как ты разговариваешь с «ватниками»: депутат Левренце поделилась опытом (8)

Редакция PRESS 20 мая, 2026 07:50

8 комментариев

Депутат 14-го Сейма Селма Теодора Левренце («Прогрессивные») рассказала в дискуссии на телеканале TV24 «#rūnasimatklāti» о том, как она общается с «ватниками» — жителями русской национальности, которые являются ярыми сторонниками пропаганды российского правительства и шовинистами, пишет nra.lv.

Депутат сказала, что старается с ними не разговаривать, но, поскольку она живет в Каугури, она часто слышит русскую речь.

«В целом, мой подход таков: если кто-то обращается ко мне по-русски, я отвечаю по-латышски, если только человек не очень стар или я знаю, что он из Украины и только что приехал, только тогда я переключаюсь на русский, в случае крайней необходимости», — изложила свою позицию по вопросу использования языка Левренце.

На вопрос о том, в чем заключается принцип, Левренце ответила: «Мы хотим, чтобы эти люди говорили по-латышски, и мы не можем научить их латышскому языку, разговаривая с ними по-русски или крича на них: „Почему вы не учите латышский?“»  Депутат считает, что это конструктивный подход.

...Неясным остаётся одно: как она отличает русских "ватников" от русских "не-ватников"...

Комментарии (8)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

