Спасибо мужчинам, что щупают женскую грудь: гинекологи

Врачи отмечают, что многие женщины до сих пор придерживаются мышления советской эпохи, недостаточно образованы или не осведомлены о необходимости посещения гинеколога. Врачи отмечают, что женщины в Латвии не относятся к своему здоровью ответственно - многие либо вообще не посещают гинеколога, либо посещают его очень редко и поздно, ссылаясь на высокую стоимость и недоступность услуг.

"Они не приходят, даже когда их приглашают бесплатно. Дверь открыта - приходите. Запись не настолько большая, чтобы они не могли прийти, но они не хотят приходить. Женщины не делают маммографию, хотя заболеваемость раком молочной железы очень высока, и не все ранние стадии можно быстро вылечить. Есть виды рака, которые не поддаются лучевой терапии, химиотерапии или хирургическому вмешательству", - сказала гинеколог Сигита Криевиня.

Статистические данные показывают, что только четверть женщин посещают гинеколога до 25 лет.

"Если молодая девушка до 25 лет чувствует, что с ней все в порядке, нет проблем, [она считает], что не нужно сразу идти к гинекологу, если она не заинтересована в защите от беременности, в защите от различных заболеваний, передающихся половым путем", - отметила гинеколог Инга Вевере.

Врачи говорят, что желательно посещать гинеколога хотя бы раз в два года, поскольку только тогда можно быстро выявить возможное заболевание.

"Никогда не следует откладывать визит, если вы что-то чувствуете. Даже если ваш муж потрогал, нащупал уплотнение в вашей груди. Спасибо мужчинам, которые это делают, которые осматривают женскую грудь. А женщина прячет голову, как страус", - говорит Вевере.

Последствия позднего визита к врачу могут быть серьезными. Однако до сих пор только половина целевой группы - женщины в возрасте от 25 до 70 лет - прошли обследование на рак шейки матки.

В среднем от рака шейки матки ежегодно умирает 100 женщин, отметила гинеколог Криевиня: "Рак шейки матки встречается и у молодых женщин в возрасте 30 лет, после 30, когда жизнь устоялась, когда есть семья, дети, о которых нужно заботиться. И тогда, когда вам ставят этот диагноз, земля рушится у вас под ногами".

