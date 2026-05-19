Спасибо мужчинам, что щупают женскую грудь: гинекологи

© LETA 19 мая, 2026 10:36

Новости Латвии 0 комментариев

Каждая четвертая женщина моложе 24 лет не посещала гинеколога. В стране по-прежнему очень велико число случаев рака шейки матки - 290 новых случаев в прошлом году, и рака молочной железы - более 1000 новых случаев в год, но только половина приглашенных проходит бесплатное обследование.

Врачи отмечают, что многие женщины до сих пор придерживаются мышления советской эпохи, недостаточно образованы или не осведомлены о необходимости посещения гинеколога. Врачи отмечают, что женщины в Латвии не относятся к своему здоровью ответственно - многие либо вообще не посещают гинеколога, либо посещают его очень редко и поздно, ссылаясь на высокую стоимость и недоступность услуг.

"Они не приходят, даже когда их приглашают бесплатно. Дверь открыта - приходите. Запись не настолько большая, чтобы они не могли прийти, но они не хотят приходить. Женщины не делают маммографию, хотя заболеваемость раком молочной железы очень высока, и не все ранние стадии можно быстро вылечить. Есть виды рака, которые не поддаются лучевой терапии, химиотерапии или хирургическому вмешательству", - сказала гинеколог Сигита Криевиня.

Статистические данные показывают, что только четверть женщин посещают гинеколога до 25 лет.

"Если молодая девушка до 25 лет чувствует, что с ней все в порядке, нет проблем, [она считает], что не нужно сразу идти к гинекологу, если она не заинтересована в защите от беременности, в защите от различных заболеваний, передающихся половым путем", - отметила гинеколог Инга Вевере.

Врачи говорят, что желательно посещать гинеколога хотя бы раз в два года, поскольку только тогда можно быстро выявить возможное заболевание.

"Никогда не следует откладывать визит, если вы что-то чувствуете. Даже если ваш муж потрогал, нащупал уплотнение в вашей груди. Спасибо мужчинам, которые это делают, которые осматривают женскую грудь. А женщина прячет голову, как страус", - говорит Вевере.

Последствия позднего визита к врачу могут быть серьезными. Однако до сих пор только половина целевой группы - женщины в возрасте от 25 до 70 лет - прошли обследование на рак шейки матки.

В среднем от рака шейки матки ежегодно умирает 100 женщин, отметила гинеколог Криевиня: "Рак шейки матки встречается и у молодых женщин в возрасте 30 лет, после 30, когда жизнь устоялась, когда есть семья, дети, о которых нужно заботиться. И тогда, когда вам ставят этот диагноз, земля рушится у вас под ногами".

(Lsm.lv)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

