Спасибо всем: мальчик из Сигулды нашёлся!

Государственная полиция благодарит всех, кто поделился этой информацией, и жителей, сообщивших о местонахождении мальчика.

Напомним, вчера днем Госполиция объявила в розыск семилетнего Лукаса Шохорова, которого в последний раз видели вчера, 18 мая, около 14:00 в Сигулде, на улице Кр. Барона, когда он выходил из школы. Мог добираться на общественном транспорте (поезде).

Затем было опубликовано видео с железнодорожной станции.

И вот, благодаря действия полиции и широкой поддержке общественности, мальчик найден. Спасибо всем!