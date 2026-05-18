Люди бывают разные даже в медицине: рассказ о медиках из Екабпилса

«Медики не имеют права ошибаться, потому что человеческая жизнь бесценна. Но работа врача должна делаться от сердца», — написала автор публикации.

По её словам, всё началось ночью, когда ей стало плохо во сне, после чего была вызвана бригада NMPD. Женщина с теплотой вспоминает действия медиков: «Момент — и бригада уже была на месте. Все работали как единый механизм».

Особенно она отметила работу врачей скорой помощи, которым пришлось долго бороться с проблемой установки катетера. «Мои вены лопались как созревшие стручки гороха», — описала ситуацию женщина. При этом она подчеркнула, что медики сохраняли спокойствие, шутили и поддерживали её морально.

«Молодой доктор даже прилёг рядом со мной на кровать — и вдруг нашёл крошечную спрятавшуюся вену. Все облегчённо выдохнули», — рассказала она.

Вместе с тем женщина пожаловалась на грубое отношение одной из сотрудниц приёмного отделения.

«Всё было хорошо до того момента, пока не пришла медсестра (или какой у неё там был статус — я не вдавалась), чтобы взять кровь из вены. Никакого сочувствия! Грубо вывернула руку, грубо воткнула иглу. Естественно, я дёрнулась, на что получила резкий ответ: “Не дёргайтесь!”

Честно скажу, это был первый раз в жизни, когда, скитаясь по больницам, я жёстко сказала: “Может, всё-таки можно немного больше сочувствия? Вы же видите, что вся рука уже исколота!” В ответ последовала агрессивная реплика: “Не моя вина, что бригада не смогла поставить вам катетер с первого раза”, - рассказывает Лилиана.

Однако пребывание в хирургическом отделении автор публикации описала исключительно положительно. «Начиная с этого момента, я говорю огромное спасибо всему персоналу. Забота и поддержка шли от сердца, а не только по протоколу», — написала женщина.

В завершение она отдельно поблагодарила 541-ю бригаду NMPD, сотрудников приёмного отделения и коллектив хирургического отделения Екабпилсской больницы.