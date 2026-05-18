Первая украинская корректируемая авиационная бомба готова к боевому применению

© Deutsche Welle 18 мая, 2026 13:51

Украина завершила разработку собственной корректируемой авиационной бомбы (КАБ). Та уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению, сообщил в Telegram-канале в понедельник, 18 мая, министр обороны Украины Михаил Федоров. По его словам, украинские КАБы уже вскоре "будут работать по целям врага", позволят увеличить "дальность и точность поражения" и "изменят правила современной войны".

КАБ создал один из участников оборонного кластера Brave1, созданного правительством Украины для инвестиций и закупок в сфере вооружений. "Разработка длилась 17 месяцев. Украинская КАБ имеет уникальную конструкцию и создана с учетом реалий современной войны. Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров после пуска", - написал Федоров. 

Для ВСУ закуплена экспериментальная партия

Первая экспериментальная партия уже закуплена Минобороны, пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение 250-килограммовой бомбы в реальных условиях войны, сообщается далее. "Украина переходит от импорта отдельных решений к созданию собственного высокотехнологичного оружия, которое системно усиливает Силы обороны и дает технологическое преимущество на поле боя", - добавил украинский министр.

Федоров также опубликовал видео, на котором показан испытательный полет управляемой авиабомбы после сброса с самолета.

Как отмечает украинское издание "Оборонка" со ссылкой на данные Минобороны в Киеве, ВС РФ применяют против Украины управляемые авиационные бомбы с фугасной частью от 250 до 3000 килограммов. При этом реактивные образцы КАБ способны преодолевать до 150 километров.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

