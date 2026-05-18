Первая украинская корректируемая авиационная бомба готова к боевому применению

КАБ создал один из участников оборонного кластера Brave1, созданного правительством Украины для инвестиций и закупок в сфере вооружений. "Разработка длилась 17 месяцев. Украинская КАБ имеет уникальную конструкцию и создана с учетом реалий современной войны. Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров после пуска", - написал Федоров.

Для ВСУ закуплена экспериментальная партия

Первая экспериментальная партия уже закуплена Минобороны, пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение 250-килограммовой бомбы в реальных условиях войны, сообщается далее. "Украина переходит от импорта отдельных решений к созданию собственного высокотехнологичного оружия, которое системно усиливает Силы обороны и дает технологическое преимущество на поле боя", - добавил украинский министр.

Федоров также опубликовал видео, на котором показан испытательный полет управляемой авиабомбы после сброса с самолета.

Как отмечает украинское издание "Оборонка" со ссылкой на данные Минобороны в Киеве, ВС РФ применяют против Украины управляемые авиационные бомбы с фугасной частью от 250 до 3000 килограммов. При этом реактивные образцы КАБ способны преодолевать до 150 километров.