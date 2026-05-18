Крупнейший удар Украины дронами: в Подмосковье трое погибших (1)

18 мая, 2026 10:42

Выбор редакции 1 комментариев

Киев в ночь на субботу нанёс, возможно, сильнейший удар по Москве и Московской области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, повреждения получили десятки объектов, есть погибшие и раненые.

Массированная атака украинских беспилотников за прошедшую ночь в Подмосковье унесла жизни по меньшей мере трёх человек, пострадавших - не менее 17, сообщили российские власти. По данным украинских пабликов, это была крупнейшая атака дронов на Московский регион с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Целями удара, как заявили в СБУ, были "объекты военно-промышленного комплекса и нефтепредприятия".

Среди них - Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На МНПЗ, по словам мэра Сергея Собянина, ранения получили 12 человек из смены строителей, производство не нарушено, утверждает он.

В СБУ доложили также об атаке на завод "Ангстрем", производящий электронную и оптическую технику, и две нефтеперекачивающие станции в Подмосковье - "Володарское" и "Солнечногорская". В соцсетях циркулируют многочисленные кадры, на которых запечатлены столбы дыма в районе последней НПС. Различные издания пишут, что в том же Зеленограде атакован технопарк "Элма".

Кроме того, повреждены многоэтажки в нескольких районах самой столицы и ряде населённых пунктов области, в частности - в Истре, Красногорске, а также в Химках, где, как написал в Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьёв, при ударе по частному жилому дому погибла женщина. Ещё двое человек - женщина и мужчина - погибли при попадании дрона в строящийся дом в деревне Погорелки (в Мытищах).



В Шереметьево после атакиотменили и задержали около 200 рейсов. На территории аэропорта возник пожар из-за падения обломков дронов, "на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассжиров и воздушных судов", утверждают представители Шереметьево.

Министерство обороны России заявило, что с вечера субботы до раннего утра воскресенья силы местной противовоздушной обороны перехватили 556 украинских беспилотников над российскими регионами и аннексированным Крымом, еще 30 были сбиты позже в воскресенье. По данным мэра Москвы, как минимум 120 из этих БПЛА - пришлись на столичный регион.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку своим постом в соцсети X, опубликовав видео с крупным столбом чёрного дыма вдали и написав: "Украинские дальнобойные санкции достигли Московской области".

 

"Наши ответные действия на затягивание Россией войны и её удары по нашим городам и населённым пунктам полностью оправданы", - добавил он.

При этом Зеленский добавил, что "дистанция от государственной границы Украины - более 500 км. Концентрация российских систем ПВО в Московской области - самая высокая. Но и это мы преодолеваем".

Эти удары ВСУ последовали за массированной атакой шквалом ракет и дронов которую осуществили российские ВС ранее на этой неделе. В результате атаки в Киеве погибли по меньшей мере 24 человека.

В отдельном сообщении в соцсетях Зеленский заявил, что за эту неделю российские войска применили против Украины более 3170 ударных беспилотников, свыше 1300 управляемых авиабомб и 74 ракеты, часто нанося удары по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры; жертвами стали 52 человека.

На этой неделе стороны обменяли 205 военнопленными каждая; это был первый этап запланированного обмена по формуле "1000 на 1000".

