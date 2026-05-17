«Тенденция во всём — рушить то, что работает!» Народ взбесила проблема с eID-картами (2)

Редакция PRESS 17 мая, 2026 12:10

Важно

Как уже сообщалось, часть владельцев eID-карт могут лишиться возможности использовать этот документ в качестве инструмента для электронной подписи. Известие об этом было опубликовано в пятницу, 15 мая, и бурление в соцсетях началось, продолжившись в субботу.

Проблема может показаться надуманной, поскольку всегда есть дублирующие варианты, например, E-paraksts Mobile, но они менее удобны, о чём и пишут многие комментаторы.

- А почему сразу ссылку не добавили, где можно проверить версию EID? Меня это не касается, у меня вроде Cosmo8.2.

- Если что-то не работает, надо срочно исправлять, без размышлений. Сегодня утром УДГМ разослало сообщение через latvija.lv гражданам, чьи e-id карты затронуты. 346 тысяч получают это сообщение и как минимум часть их пытается подключиться к latvija.lv, сможет ли портал это выдержать? НЕТ!

- Просто цирк. Людям силой навязывают eID, лишают возможности валидации в e-veselība с помощью аутентификации через банк, пенсионеров стыдили за отсталость... и на тебе! К тому же последняя такая карта выдана в январе нынешнего года. Если срок не закончился, пусть государство платит за новую eID!

- Надеюсь, что из-за этого Латвия не будет драть деньги за то, что люди пойдут менять свои ID-карты?

- Сколько пользователей э-подписи пользуются кард-ридером? Я ни одного не знаю...

- Я пользуюсь! На работе! Бывало, что e-paraksts mobile не идёт, тогда подписываю картой. Нам каждую карточку пациента надо подписать электронной подписью. Есть коллеги, у кого нет mobile e-paraksts, они только картой подписывают.

- "Единство" из своего бюджета могло бы компенсировать.

- Было бы довольно весело, если бы не так бесило. Похоже, проблема в жизненном цикле технологии. В июне заканчивается срок годности сертификата безопасности QSCD. Хотелось бы спросить, впрочем: WTF? Какого хрена закупают карты, у которых срок действия (вот, даже в начале 2026 года выдавали) может превысить предусмотренный срок пользования? И похоже, за всем этим стоит неграмотный договор. Охота кого-то за это немного, но больно дефенестрировать (выбросить из окна. - Ред.).

- МВД, УДГМ, вы будете менять ID-карты без доплаты? Наверняка нет. Лохи опять мы - люди обыкновенные.

- Eid - это что за карта? У меня только id-карта. Это тёмная сторона той самой карты, которую я не использую? Я не в курсе, но разве с её помощью не идентифицируется медперсонал? Грозит тем, что работа в медицине будет парализована.

- В Латвии тенденция во всех сферах - разрушать то, что работает! Дать взамен что-то другое, чтобы и это спустя определённое время поменять. И так по кругу!

- Где и когда я "бесплатно" смогу поменять на работающую?

- E-paraksts mobile тоже не вечен. Несколько лет назад у него тоже срок действия заканчивался, нужно было eID, чтобы восстановить действие. E-paraksts mobile закончится скорее, чем моя eID. В повседневной работе eID удобнее.

- Почему в министерствах работают люмпены, из-за которых происходит подрыв доверия к госорганам?

- Действительно НЕ влияет на eParaksts mobile? А как можно будет обновить сертификат, что близится у большинства пользователей? Можно будет, не меняя eID-карту? Ну да, 9 декабря после выборов, тогда это никого уже волновать не будет.

- И это далеко не первый раз, когда с э-подписью УДГМ проблемы. Помню свою первую eId-карту с э-подписью. У чипа подпись была на два года, а карта была на пять лет. В тот раз поменяли бесплатно. Насколько понимаю, теперь бесплатно менять не планируют.

- Это что опять за хрень?! Я платила за то, чтобы у меня была eID-карта вместе с э-подписью. Если государство внезапно этого не обеспечивает, надо компенсировать изготовление новой eID, которое обеспечивает функцию.

- Кто-то за всё это несёт ответственность. Если не могут компенсировать ущерб, то государство обеспечивает 1  бесплатный 9-мм патрон.

 

 

Комментарии (2)

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

