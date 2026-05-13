Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Абсолютно глупое мероприятие»: зрители спорят о борьбе театра Dailes со смартфонами

Редакция PRESS 13 мая, 2026 13:28

В Риге театр Dailes решил жёстче бороться с тайными съёмками во время спектаклей. На отдельных постановках зрителей просят показать телефоны и заклеить камеры специальными наклейками. Так театр напоминает: снимать и фотографировать во время представления нельзя.

Пока новое правило действует на двух спектаклях - «Источник» и «Новелла о мечтах». В театре объясняют это защитой актёров, авторских прав и самой атмосферы спектакля. По словам представителей Dailes, телефоны в зале мешают не только другим зрителям, но и артистам на сцене.

Первый опыт театр назвал спокойным. На спектакле «Источник» из примерно 650 зрителей только 14 отказались заклеивать камеры. В Dailes подчёркивают, что никого не заставляли делать это силой.

«Публика Dailes поддерживает нашу инициативу. Из примерно 650 зрителей лишь 14 отказались наклеить наклейку, и никого из них не принуждали это сделать», - сообщил театр.

Руководитель по коммуникации театра Агнесе Варпиня заявила Latvijas Avīze, что наклейка стала для зрителя знаком поддержки приватности артистов и театра без смартфонов. Она также напомнила: спектакль является интеллектуальной собственностью авторов и театра, поэтому его нельзя снимать, фотографировать и распространять без разрешения.

Нововведение быстро вызвало спор. Одни зрители увидели в нём разумную меру против телефонного хаоса в зале. Другие решили, что театр перегибает палку и слишком глубоко вмешивается в личное пространство публики.

Переводчица Силвия Брице, которая перевела с английского пьесу Айн Рэнд «Источник», рассказала о своём опыте в соцсетях.

«Чувствовала себя не униженной, а скорее участницей абсолютно глупого мероприятия, которому подчинилась из уважения к театру», - написала Брице.

Театральный критик Зане Радзобе отнеслась к ситуации спокойнее. По её словам, ей уже приходилось бывать на мероприятиях и в театрах, где телефоны сдавали в камеру хранения или убирали в недоступное место.

«Это нормально», - отметила Радзобе.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

