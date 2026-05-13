«Абсолютно глупое мероприятие»: зрители спорят о борьбе театра Dailes со смартфонами

Пока новое правило действует на двух спектаклях - «Источник» и «Новелла о мечтах». В театре объясняют это защитой актёров, авторских прав и самой атмосферы спектакля. По словам представителей Dailes, телефоны в зале мешают не только другим зрителям, но и артистам на сцене.

Первый опыт театр назвал спокойным. На спектакле «Источник» из примерно 650 зрителей только 14 отказались заклеивать камеры. В Dailes подчёркивают, что никого не заставляли делать это силой.

Руководитель по коммуникации театра Агнесе Варпиня заявила Latvijas Avīze, что наклейка стала для зрителя знаком поддержки приватности артистов и театра без смартфонов. Она также напомнила: спектакль является интеллектуальной собственностью авторов и театра, поэтому его нельзя снимать, фотографировать и распространять без разрешения.

Нововведение быстро вызвало спор. Одни зрители увидели в нём разумную меру против телефонного хаоса в зале. Другие решили, что театр перегибает палку и слишком глубоко вмешивается в личное пространство публики.

Переводчица Силвия Брице, которая перевела с английского пьесу Айн Рэнд «Источник», рассказала о своём опыте в соцсетях.

«Чувствовала себя не униженной, а скорее участницей абсолютно глупого мероприятия, которому подчинилась из уважения к театру», - написала Брице.

Театральный критик Зане Радзобе отнеслась к ситуации спокойнее. По её словам, ей уже приходилось бывать на мероприятиях и в театрах, где телефоны сдавали в камеру хранения или убирали в недоступное место.

«Это нормально», - отметила Радзобе.