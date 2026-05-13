Силиня идёт к «Прогрессивным» «на переговоры, а не на войну» (1)

Редакция PRESS 13 мая, 2026 08:48

Важно 1 комментариев

LETA

Премьер-министр Эвика Силиня сегодня встретится с членами фракции «Прогрессивных» в Сейме. По её словам, она идёт на переговоры, а не на войну. Об этом глава правительства заявила в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3.

На вопрос, с какой уверенностью она готова идти к «Прогрессивным», Силиня ответила, что настроена на разговор.

«Я предлагаю начать войну с настоящими врагами, но найти способ защитить нашу страну самостоятельно», - заявила премьер-министр.

Она несколько раз подчеркнула, что в нынешней ситуации партнёрам по коалиции следует больше думать об интересах страны, а эмоции и политические амбиции оставить на втором плане.

Силиня также объяснила, почему решила выдвинуть на пост министра обороны полковника Национальных вооружённых сил Райвиса Мелниса. По её мнению, человек из политической среды сейчас не смог бы так быстро освоиться на этом посту, как профессионал, чья работа уже была связана с оборонной сферой.

Премьер отметила, что не предлагала кандидата от другой партии, чтобы избежать «политической зависти». Она надеется, что партнёры по коалиции смогут договориться о Мелнисе как о едином кандидате.

Говоря об ответственности, Силиня признала, что, возможно, ей следовало раньше отреагировать на проблемы в руководстве Министерства обороны. При этом она заявила, что отвечает за правительство в целом и не хочет сейчас рассуждать о том, что могло бы быть, если бы всё сложилось иначе.

Сегодня в 14:00 фракция «Прогрессивных» встретится с премьер-министром, чтобы обсудить дальнейшую работу в коалиционном правительстве. Силиня придёт на встречу вместе с Мелнисом. До этого, в 13:30, она и кандидат в министры обороны встретятся с фракцией «Нового Единства», которая уже заявила о полной поддержке действий премьера.

Лидер фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваевс заявил агентству LETA, что сначала партия хочет обсудить с Силиней решения и политический процесс, начавшийся в прошлый четверг.

«Затем мы решим, что делать дальше», - сказал Шуваевс.

Коалиция остаётся в подвешенном состоянии после решения Силини потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. Поводом стали инциденты с беспилотниками в Латгалии, потеря доверия к министру и накопившиеся проблемы в отрасли. В «Новом Единстве» также указывают на высокую, около 40%, текучесть кадров в Министерстве обороны и неспособность двух государственных секретарей работать с министром.

Спрудс объявил об отставке, заявив, что берёт на себя политическую ответственность и хочет защитить армию от втягивания в политические игры. Одновременно продолжается оценка действий Военно-воздушных сил после инцидентов, а также работа над укреплением противовоздушной обороны.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

