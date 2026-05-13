Каланов спасли.. старой футболкой

Иногда животным помогает не большая рекламная кампания, а одна случайно замеченная вещь. Так старая футболка с двумя каланами превратилась в многомиллионный сбор для Monterey Bay Aquarium.

Всё началось с того, что поп-звезда Тейлор Свифт появилась в винтажной майке аквариума. На ней были изображены два калана, спокойно лежащие на воде. Футболку заметили, о ней заговорили, и люди захотели такую же.

Аквариум быстро вернул старый дизайн в продажу — уже как благотворительный выпуск. Результат оказался почти невероятным: менее чем за два дня кампания собрала 2,3 млн долларов

Эти деньги направляют на программу помощи морским выдрам. Monterey Bay Aquarium много лет спасает раненых и осиротевших каланов, выхаживает детёнышей и готовит их к возвращению в дикую природу.

Так обычная вещь из гардероба знаменитости стала для животных неожиданным счастливым билетом. Не новый бренд, не громкий марафон, не специально придуманная акция — просто старая футболка, которую вовремя увидел интернет.