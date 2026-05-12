На своей странице в социальной сети Facebook Экис написал список терминов, которые используются в общественных дискуссиях и что, по его мнению, они значат:
"Словарь российской пропаганды (если что-то забыл — пишите, дополним):
- «Специальная военная операция» — война, которую нельзя называть войной.
- «Денацификация» — ярлык для противника, чтобы оправдать насилие.
- «Демилитаризация» — превращение чужого государства в неспособное сопротивляться.
- «Освобождение» — оккупация, которую продают как помощь.
- «Исторические земли» — чужие территории.
- «Защита русскоязычных» — предлог для вмешательства во внутренние дела другого государства.
- «Русофобия» / «русофобы» — трюк, с помощью которого критику Кремля выдают за ненависть к русскому народу.
- «Коллективный Запад» — абстрактный враг.
- «Англосаксы» — в конспирологических теориях США и Великобритания.
- «НАТО» — универсальное пугало.
- «Расширение НАТО» — миф, которым выбор соседних стран в пользу безопасности подается как угроза России.
- «Слуги НАТО» / «марионетки НАТО» / «пропаганда НАТО» — представление людей как инструментов внешнего управления.
- «Традиционные ценности» — моральный щит авторитаризма.
- «Духовность» — политически упакованное послушание.
- «Суверенитет» — лозунг, которым прикрывают изоляцию и репрессии.
- «Многополярный мир» — порядок, в котором великие державы делят между собой меньшие страны.
- «Внутренний предатель» — любой, кто думает иначе.
- «Иностранный агент» — клеймо для неудобного СМИ, НПО, художника или активиста.
- «Национальные предатели» — ярлык для тех, кто не подчиняется официальной линии.
- «Предательская интеллигенция» — обозначение для людей, которые думают слишком самостоятельно.
- «Провокация» — событие, за которое не хотят брать ответственность.
- «Постановка» — преступление, которое пытаются объявить сфабрикованным.
- «Фейк» — факт, который невозможно опровергнуть.
- «Объективная информация» — пропаганда, притворяющаяся нейтральной.
- «Нейтральный взгляд» — уравнивание агрессора и жертвы.
- «Мирные переговоры» — в языке пропаганды часто означает: жертва должна принять результат силы.
- «Компромисс» — отдача чужих территорий или свободы агрессору.
- «Эскалация» — слово, которым пугают тех, кто хочет помочь жертве.
- «Гарантии безопасности» — требование к соседям жить по правилам Москвы.
- «Красные линии» — инструмент психологического шантажа.
- «Миротворцы» — вооруженное присутствие, закрепляющее контроль.
- «Референдум» — принудительная легитимация оккупации.
- «Воля народа» — результат, который зачастую заранее политически определен.
- «Фашисты», «нацисты», «бандеровцы» — эмоциональная кнопка, чтобы человек перестал думать.
- «Киевский режим», «киевская хунта» — попытка лишить Украину легитимности как государства.
- «Несостоявшееся государство» — отрицание украинской государственности.
- «Гражданская война в Донбассе» — маскировка российской агрессии под внутренний конфликт.
- «Прокси-война», «война до последнего украинца», «украинцы как пушечное мясо» — подача западной помощи Украине как циничного принесения украинцев в жертву.
- «Коренные причины конфликта» — умно звучащая фраза, которая ничего не объясняет.
- «Запад саботирует мир» — агрессора изображают разумной стороной.
- «Россия всегда была готова к переговорам» — язык мира для прикрытия агрессии.
- «Биолаборатории» — конспирологический миф для создания паники.
- «Сатанизм», «дегенерация» — язык моральной паники.
- «Стабильность» — застой, страх и контроль.
- «Сильный лидер» — правитель, которого нельзя ставить под сомнение.
- «Народ понимает» — фраза, используемая тогда, когда народ никто не спрашивает.
- «Мы только отвечаем» — подача агрессии как самообороны.
- «Нас спровоцировали» — оправдание насилия.
- «Не всё так однозначно» — фраза, когда нечего ответить.
- «Вопросы нужно задавать обеим сторонам» — манипуляция, притворяющаяся честностью.
- «А что насчет Запада?» — перевод внимания с конкретного преступления.
- «Это не доказано» — линия защиты до следующей лжи.
- «Мы воюем не с народом, а с режимом» — фраза, пытающаяся оправдать страдания мирного населения.
- «Украинцы и русские — один народ» — сентиментальная формула для отрицания субъектности Украины.
- «Русский мир» / «russkii mir» / «русский мир» — красиво упакованный имперский проект.
- «Войны ценностей» — представление агрессии как столкновения цивилизаций.
- «Деколонизация от Запада» — оправдание изоляции и авторитаризма.
- «Евроколониализм» — ярлык для дискредитации европейского сотрудничества.
- «Здравый смысл» — фраза, с помощью которой ложь выдают за простую истину.
- «Интересы народа» — формула для подмены конкретных аргументов.
- «Геополитическая реальность» — фраза, которой пытаются заставить смириться с агрессией.
- «Прагматичный подход» — часто означает: давайте примем несправедливость и назовем это мудростью.
- «Цветная революция» — любое неудобное народное движение.
- «Марионетка Запада» — политик или государство, не согласное с Москвой.
- «Либерасты» — грубое пропагандистское оскорбление свободомыслящих людей.
- «Либеральные СМИ» — любое СМИ, которое не говорит в тональности Кремля.
- «Евробюрократы» — попытка снизить легитимность институтов European Union.
- «Моральное разложение» — пугало для мобилизации консервативной аудитории.
- «ЛГБТ-пропаганда» — представление прав человека как угрозы.
- «Турбопатриот» — презрительный ярлык для человека, который любит и защищает свою страну. Пропаганда использует его, чтобы сделать патриотизм чем-то смешным, чрезмерным или опасным.
- «Все СМИ лгут» — циничное уравнивание, чтобы пропаганда выглядела такой же нормой, как журналистика.
- «Все журналисты продажны» — цинизм, подрывающий веру в независимую мысль.
- «Купленные СМИ» — попытка дискредитировать медиа, а не опровергнуть факты.
- «Заказной журналист» — клеймо для репортера, задающего неудобные вопросы.
- «Медийная мафия» — превращение журналистов в группу заговорщиков."