«Фейк», «Референдум» и «Здравый смысл»: Экис выдал словарь пропаганды (3)

Редакция PRESS 12 мая, 2026 20:24

Новости Латвии 3 комментариев

До выборов в Сейм осталось 145 дней. Поэтому латвийский продюсер и режиссер  Андрей Экис опубликовал дополненный словарь терминов российской пропаганды. По его мнению, этот список позволит жителям Латвии перед выборами легче распознавать ораторов, за которыми может скрываться иностранное влияние.

На своей странице в социальной сети Facebook Экис написал список терминов, которые используются в общественных дискуссиях и что, по его мнению, они значат:

"Словарь российской пропаганды (если что-то забыл — пишите, дополним):

  • «Специальная военная операция» — война, которую нельзя называть войной.
  • «Денацификация» — ярлык для противника, чтобы оправдать насилие.
  • «Демилитаризация» — превращение чужого государства в неспособное сопротивляться.
  • «Освобождение» — оккупация, которую продают как помощь.
  • «Исторические земли» — чужие территории.
  • «Защита русскоязычных» — предлог для вмешательства во внутренние дела другого государства.
  • «Русофобия» / «русофобы» — трюк, с помощью которого критику Кремля выдают за ненависть к русскому народу.
  • «Коллективный Запад» — абстрактный враг.
  • «Англосаксы» — в конспирологических теориях США и Великобритания.
  • «НАТО» — универсальное пугало.
  • «Расширение НАТО» — миф, которым выбор соседних стран в пользу безопасности подается как угроза России.
  • «Слуги НАТО» / «марионетки НАТО» / «пропаганда НАТО» — представление людей как инструментов внешнего управления.
  • «Традиционные ценности» — моральный щит авторитаризма.
  • «Духовность» — политически упакованное послушание.
  • «Суверенитет» — лозунг, которым прикрывают изоляцию и репрессии.
  • «Многополярный мир» — порядок, в котором великие державы делят между собой меньшие страны.
  • «Внутренний предатель» — любой, кто думает иначе.
  • «Иностранный агент» — клеймо для неудобного СМИ, НПО, художника или активиста.
  • «Национальные предатели» — ярлык для тех, кто не подчиняется официальной линии.
  • «Предательская интеллигенция» — обозначение для людей, которые думают слишком самостоятельно.
  • «Провокация» — событие, за которое не хотят брать ответственность.
  • «Постановка» — преступление, которое пытаются объявить сфабрикованным.
  • «Фейк» — факт, который невозможно опровергнуть.
  • «Объективная информация» — пропаганда, притворяющаяся нейтральной.
  • «Нейтральный взгляд» — уравнивание агрессора и жертвы.
  • «Мирные переговоры» — в языке пропаганды часто означает: жертва должна принять результат силы.
  • «Компромисс» — отдача чужих территорий или свободы агрессору.
  • «Эскалация» — слово, которым пугают тех, кто хочет помочь жертве.
  • «Гарантии безопасности» — требование к соседям жить по правилам Москвы.
  • «Красные линии» — инструмент психологического шантажа.
  • «Миротворцы» — вооруженное присутствие, закрепляющее контроль.
  • «Референдум» — принудительная легитимация оккупации.
  • «Воля народа» — результат, который зачастую заранее политически определен.
  • «Фашисты», «нацисты», «бандеровцы» — эмоциональная кнопка, чтобы человек перестал думать.
  • «Киевский режим», «киевская хунта» — попытка лишить Украину легитимности как государства.
  • «Несостоявшееся государство» — отрицание украинской государственности.
  • «Гражданская война в Донбассе» — маскировка российской агрессии под внутренний конфликт.
  • «Прокси-война», «война до последнего украинца», «украинцы как пушечное мясо» — подача западной помощи Украине как циничного принесения украинцев в жертву.
  • «Коренные причины конфликта» — умно звучащая фраза, которая ничего не объясняет.
  • «Запад саботирует мир» — агрессора изображают разумной стороной.
  • «Россия всегда была готова к переговорам» — язык мира для прикрытия агрессии.
  • «Биолаборатории» — конспирологический миф для создания паники.
  • «Сатанизм», «дегенерация» — язык моральной паники.
  • «Стабильность» — застой, страх и контроль.
  • «Сильный лидер» — правитель, которого нельзя ставить под сомнение.
  • «Народ понимает» — фраза, используемая тогда, когда народ никто не спрашивает.
  • «Мы только отвечаем» — подача агрессии как самообороны.
  • «Нас спровоцировали» — оправдание насилия.
  • «Не всё так однозначно» — фраза, когда нечего ответить.
  • «Вопросы нужно задавать обеим сторонам» — манипуляция, притворяющаяся честностью.
  • «А что насчет Запада?» — перевод внимания с конкретного преступления.
  • «Это не доказано» — линия защиты до следующей лжи.
  • «Мы воюем не с народом, а с режимом» — фраза, пытающаяся оправдать страдания мирного населения.
  • «Украинцы и русские — один народ» — сентиментальная формула для отрицания субъектности Украины.
  • «Русский мир» / «russkii mir» / «русский мир» — красиво упакованный имперский проект.
  • «Войны ценностей» — представление агрессии как столкновения цивилизаций.
  • «Деколонизация от Запада» — оправдание изоляции и авторитаризма.
  • «Евроколониализм» — ярлык для дискредитации европейского сотрудничества.
  • «Здравый смысл» — фраза, с помощью которой ложь выдают за простую истину.
  • «Интересы народа» — формула для подмены конкретных аргументов.
  • «Геополитическая реальность» — фраза, которой пытаются заставить смириться с агрессией.
  • «Прагматичный подход» — часто означает: давайте примем несправедливость и назовем это мудростью.
  • «Цветная революция» — любое неудобное народное движение.
  • «Марионетка Запада» — политик или государство, не согласное с Москвой.
  • «Либерасты» — грубое пропагандистское оскорбление свободомыслящих людей.
  • «Либеральные СМИ» — любое СМИ, которое не говорит в тональности Кремля.
  • «Евробюрократы» — попытка снизить легитимность институтов European Union.
  • «Моральное разложение» — пугало для мобилизации консервативной аудитории.
  • «ЛГБТ-пропаганда» — представление прав человека как угрозы.
  • «Турбопатриот» — презрительный ярлык для человека, который любит и защищает свою страну. Пропаганда использует его, чтобы сделать патриотизм чем-то смешным, чрезмерным или опасным.
  • «Все СМИ лгут» — циничное уравнивание, чтобы пропаганда выглядела такой же нормой, как журналистика.
  • «Все журналисты продажны» — цинизм, подрывающий веру в независимую мысль.
  • «Купленные СМИ» — попытка дискредитировать медиа, а не опровергнуть факты.
  • «Заказной журналист» — клеймо для репортера, задающего неудобные вопросы.
  • «Медийная мафия» — превращение журналистов в группу заговорщиков."

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (3)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (3)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (3)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (3)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (3)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (3)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (3)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

