ИИ создает серьезные риски для демократии: вице-спикер Сейма

Политик приняла участие в Саммите демократии в Копенгагене, где обсуждалось влияние искусственного интеллекта на демократию и управление государством. Калниня-Лукашевица отметила, что искусственный интеллект уже сейчас существенно влияет на распространение информации, политическую коммуникацию и доверие общества, одновременно создавая новые риски, особенно в сфере распространения дезинформации и злоупотребления технологиями.

«Мы должны одновременно уметь использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и благосостояния и в то же время защищать выборы и устойчивость общества от атак, в которых эти технологии используются во вред», — заявила политик.

Она подчеркнула необходимость усиления регулирования, развития цифровой грамотности и критического мышления общества, а также более тесного сотрудничества с частным сектором.

Особое внимание в ходе дискуссии было уделено тому, как обеспечить эффективное и гибкое управление в условиях стремительного технологического развития, одновременно сохраняя демократические ценности, укрепляя устойчивость институтов и доверие общества.

Калниня-Лукашевица также подтвердила готовность Латвии активно участвовать в международном диалоге по вопросам регулирования искусственного интеллекта.

Саммит демократии в Копенгагене — это ежегодный международный форум, который собирает представителей политики, бизнеса и СМИ для обсуждения развития демократии и связанных с этим вызовов.