Он заявил, что теоретически в Латвии медицину оплачивает государство и она доступна всем, но на практике проблемы по-прежнему существуют. Даже невзирая на то, что нескколько лет назад отрасль получила дополнительно сотни миллионов евро, ситуация существенно не улучшилась. Депутат привёл в пример пациентов, которые испытывают трудности с получением нужного лечения или лекарства.

Рокпелнис предупредил, что в особенно сложном положении могут оказаться малообеспеченные жители Латвии. Если им будет предоставлена возможность потратить накопления 2-го пенсионного уровня на лечение, это могло бы помочь на короткий срок, но в долгосрочной перспективе эти люди могут стать ещё менее защищёнными, потому что пенсионный капитал будет израсходован.