Человечность превыше всего: в Риге пожарные вытащили из огня кота и откачали его (1)

Редакция PRESS 1 мая, 2026 17:15

Новости Латвии 1 комментариев

Оставленная на плите еда, которую забыли на два часа, подняла на ноги всех жителей 12-этажного дома на проспекте Кокнесес в Риге. Огонь распространился на 15 квадратных метров, а квартира основательно заполнилась дымом. В ней находились домашние питомцы — собака и кошка. Одному из животных пожарные оказали первую помощь, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Первым сигналом о ЧП стала сработавшая система пожарной сигнализации. Многие жители к ней уже привыкли и поначалу просто игнорировали сирену — некоторые даже закрывали двери комнат, чтобы меньше её слышать.

Однако сирена звучала долго, и люди начали подозревать, что происходит что-то серьёзное. На вызов приехали спасатели, но сначала не могли понять, на каком этаже проблема. Вскоре из окна квартиры на 10-м этаже повалил густой дым.

В горящей квартире людей не было. Тем не менее, медики были вызваны для подстраховки. Бригада Неотложной медицинской помощи тоже прибыла на место, но, к счастью, их помощь никому не понадобилась. Пожарные вынесли из задымлённой квартиры двух животных. Один из них был в тяжёлом состоянии.

«Сначала мы вынесли кота без признаков жизни. Коллеге удалось его реанимировать — это самый позитивный момент. Также из квартиры выпустили собаку», — рассказал командир отделения Рижской 7-й части ГПСС Мяртиньш Марцис Путниньш.

На вопрос, как именно спасали кота, он ответил: «Народными методами. Свежим воздухом, водой и лёгким массажем грудной клетки. Мы его охладили — кот надышался продуктами горения. К счастью, никто больше не пострадал».

Соседи, увидев, что коту плохо, были готовы срочно везти его в ветклинику. Однако уже через несколько минут удалось найти хозяина. Мужчина был очень рад, что его питомец жив, посадил кота в машину и сразу повез к ветеринару.

В кухне квартиры горели бытовые вещи на площади 15 квадратных метров. Хозяева оставили на включённой плите готовиться еду.

Пожарные ещё раз напоминают: если сработала пожарная сигнализация — это не просто «проверка». Нужно как можно быстрее покидать здание, чтобы не оказаться в ловушке дыма и огня.

Комментарии (1)
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (1)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (1)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

