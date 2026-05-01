Первым сигналом о ЧП стала сработавшая система пожарной сигнализации. Многие жители к ней уже привыкли и поначалу просто игнорировали сирену — некоторые даже закрывали двери комнат, чтобы меньше её слышать.

Однако сирена звучала долго, и люди начали подозревать, что происходит что-то серьёзное. На вызов приехали спасатели, но сначала не могли понять, на каком этаже проблема. Вскоре из окна квартиры на 10-м этаже повалил густой дым.

В горящей квартире людей не было. Тем не менее, медики были вызваны для подстраховки. Бригада Неотложной медицинской помощи тоже прибыла на место, но, к счастью, их помощь никому не понадобилась. Пожарные вынесли из задымлённой квартиры двух животных. Один из них был в тяжёлом состоянии.

«Сначала мы вынесли кота без признаков жизни. Коллеге удалось его реанимировать — это самый позитивный момент. Также из квартиры выпустили собаку», — рассказал командир отделения Рижской 7-й части ГПСС Мяртиньш Марцис Путниньш.

На вопрос, как именно спасали кота, он ответил: «Народными методами. Свежим воздухом, водой и лёгким массажем грудной клетки. Мы его охладили — кот надышался продуктами горения. К счастью, никто больше не пострадал».

Соседи, увидев, что коту плохо, были готовы срочно везти его в ветклинику. Однако уже через несколько минут удалось найти хозяина. Мужчина был очень рад, что его питомец жив, посадил кота в машину и сразу повез к ветеринару.

В кухне квартиры горели бытовые вещи на площади 15 квадратных метров. Хозяева оставили на включённой плите готовиться еду.

Пожарные ещё раз напоминают: если сработала пожарная сигнализация — это не просто «проверка». Нужно как можно быстрее покидать здание, чтобы не оказаться в ловушке дыма и огня.