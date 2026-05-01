Глава государства напомнил, что первое заседание Учредительного собрания Латвии состоялось 106 лет назад и стало важным этапом в становлении латвийской государственности. По его словам, это был первый парламент страны, отличавшийся разнообразием как по национальному составу, так и по взглядам — во многом схожий с современным латвийским обществом.

Президент отметил, что, несмотря на различия, всего за два года депутатам удалось прийти к согласию и разработать основной закон страны — Сатверсме. Этот документ, по его словам, дает ответы на ключевые вопросы: что такое Латвия, какой она является и почему она существует.

Ринкевич подчеркнул, что эти принципы остаются актуальными и сегодня, а сама Конституция служит своего рода ориентиром, помогающим обществу не сбиться с выбранного пути.

«Историю Латвии мы должны создавать сами, но Конституция — это содержание, которое напоминает нам, куда двигаться», — отметил президент.

Он также напомнил, что власть в Латвии принадлежит народу - что накладывает большую ответственность. В завершение обращения глава государства поздравил всех жителей страны с этой памятной датой.