«Первыми пойдут те, кто живет от получки до получки»: Лидака (3)

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 16:29

Важно 3 комментариев

Дискуссии о возможности использовать накопления второго пенсионного уровня продолжаются, и всё больше политиков выражают обеспокоенность последствиями такой идеи. Депутат Сейма Ингмарс Лидака в эфире TV24 в программе Preses Klubs подчеркнул, что наибольший риск в том, что первыми к этим средствам обратятся люди с самыми низкими доходами.

По его словам, за этими деньгами не пойдут обеспеченные жители, которые могут рассчитывать на достойную пенсию, а те, кто уже сейчас живёт «от зарплаты до зарплаты». «Это самое плохое — у этих людей и так будет маленькая пенсия, а мы её ещё уменьшим», — отметил Лидака.

Он также подчеркнул, что такое решение фактически переложит проблему на плечи самоуправлений. Именно им придётся помогать пожилым людям, которые не смогут свести концы с концами — обеспечивать пособия, помощь с дровами и другие виды поддержки. «Пострадают самоуправления», — заявил депутат.

Лидака добавил, что большинство экспертов, участвовавших в обсуждениях, не поддерживают эту идею и считают, что сейчас не время для её продвижения. В условиях политической напряжённости и приближающихся выборов такие решения могут привести к непродуманным последствиям.

Говоря о личной позиции, депутат признал, что сам не стал бы использовать такую возможность. По его словам, всё зависит от конкретной ситуации: если есть другие ресурсы, нет смысла сокращать будущую пенсию. «Зачем мне забирать деньги из второго пенсионного уровня, если у меня есть другие средства?» — задал он риторический вопрос.

В целом Лидака призывает к осторожности: несмотря на краткосрочную привлекательность, такие меры могут усилить социальное неравенство и увеличить нагрузку на государство и самоуправления в будущем.

Комментарии (3)
Комментарии (3)

Это не случайный «гоп-стоп». Пострадавший в переходе сам начал драку: полиция
Это не случайный «гоп-стоп». Пострадавший в переходе сам начал драку: полиция (4)

Трамп после звонка Путину заявил, что Украина потерпела поражение, а её ВВС уничтожены
Трамп после звонка Путину заявил, что Украина потерпела поражение, а её ВВС уничтожены (2)

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма
Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма (1)

Торговали без экселя и маркетинга за тысячи километров — археологи разгадали тайну испанской бронзы у древних викингов (3)

Наука 19:14

Наука 3 комментариев

Археологи нашли в Испании шесть ранее неизвестных шахт бронзового века - и эта находка может объяснить давнюю загадку: откуда у древних скандинавов был металл для украшений, оружия и ритуальных предметов.

Археологи нашли в Испании шесть ранее неизвестных шахт бронзового века - и эта находка может объяснить давнюю загадку: откуда у древних скандинавов был металл для украшений, оружия и ритуальных предметов.

Вывесивший флаг ЭССР эстонец выиграл суд: штраф следует отменить (3)

Мир 18:54

Мир 3 комментариев

Депутат Рийгикогу Яак Валге обратился в суд с требованием отменить назначенный ему штраф за вывешивание флага ЭССР, и в четверг суд удовлетворил его иск, сообщает Elu24. 

Депутат Рийгикогу Яак Валге обратился в суд с требованием отменить назначенный ему штраф за вывешивание флага ЭССР, и в четверг суд удовлетворил его иск, сообщает Elu24. 

Всё что могли сделали неправильно: на IT-систему выборов нужно ещё полмиллиона (3)

Важно 18:42

Важно 3 комментариев

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади (3)

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 3 комментариев

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором видна закрытая ранее цветочными кадками надпись на русском языке.

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором видна закрытая ранее цветочными кадками надпись на русском языке.

Мессенджер Max признали шпионским приложением (3)

Мир 18:28

Мир 3 комментариев

Крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен российского "национального" мессенджера Max как шпионское программное обеспечение. Ранее так же пометили приложение "Телега", после чего его удалили из App Store.

Крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен российского "национального" мессенджера Max как шпионское программное обеспечение. Ранее так же пометили приложение "Телега", после чего его удалили из App Store.

В Латгале завтра наступит лето — а как в остальных местах? Прогноз на 1 мая (3)

Важно 18:15

Важно 3 комментариев

Первый день мая в Латвии будет самым теплым с осени, но самым прохладным из предстоящих четырех выходных, прогнозируют синоптики.

Первый день мая в Латвии будет самым теплым с осени, но самым прохладным из предстоящих четырех выходных, прогнозируют синоптики.

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО) (3)

Важно 18:14

Важно 3 комментариев

Начало Кегумской «Горы крестов» относится к 1997 году. Со временем это место стало популярной христианской святыней, куда люди приходят зажечь свечу в память об умерших и помолиться. С сожалением приходится констатировать, что не у всех это место вызывает чувство покоя — неизвестные осквернили святыню. Вандалы ломали кресты, пинали свечи и цветы, разрушая всё вокруг.

Начало Кегумской «Горы крестов» относится к 1997 году. Со временем это место стало популярной христианской святыней, куда люди приходят зажечь свечу в память об умерших и помолиться. С сожалением приходится констатировать, что не у всех это место вызывает чувство покоя — неизвестные осквернили святыню. Вандалы ломали кресты, пинали свечи и цветы, разрушая всё вокруг.

