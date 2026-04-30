По его словам, за этими деньгами не пойдут обеспеченные жители, которые могут рассчитывать на достойную пенсию, а те, кто уже сейчас живёт «от зарплаты до зарплаты». «Это самое плохое — у этих людей и так будет маленькая пенсия, а мы её ещё уменьшим», — отметил Лидака.

Он также подчеркнул, что такое решение фактически переложит проблему на плечи самоуправлений. Именно им придётся помогать пожилым людям, которые не смогут свести концы с концами — обеспечивать пособия, помощь с дровами и другие виды поддержки. «Пострадают самоуправления», — заявил депутат.

Лидака добавил, что большинство экспертов, участвовавших в обсуждениях, не поддерживают эту идею и считают, что сейчас не время для её продвижения. В условиях политической напряжённости и приближающихся выборов такие решения могут привести к непродуманным последствиям.

Говоря о личной позиции, депутат признал, что сам не стал бы использовать такую возможность. По его словам, всё зависит от конкретной ситуации: если есть другие ресурсы, нет смысла сокращать будущую пенсию. «Зачем мне забирать деньги из второго пенсионного уровня, если у меня есть другие средства?» — задал он риторический вопрос.

В целом Лидака призывает к осторожности: несмотря на краткосрочную привлекательность, такие меры могут усилить социальное неравенство и увеличить нагрузку на государство и самоуправления в будущем.