Под давлением скандала: Рига оперативно убрала барьер на улице Варну для экстренных служб

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) провела обследование территории и выявила препятствия для проезда оперативного транспорта. Выяснилось, что установленный модальный фильтр и место разворота на улице Варну, хотя и являются мобильными, могут задерживать прибытие экстренных служб.

Сегодня Департамент внешнего пространства и мобильности сдвинул ограждающие элементы и в ближайшее время установит на модальном фильтре дорожный знак «Въезд запрещён». При этом будет сохранена возможность проезда для оперативного транспорта.

Депутатская фракция «Suverēnā vara» и объединение «Jaunlatvieši» обратились к директору департамента Кристапсу Каулиньшу с требованием немедленно разблокировать улицу Варну, убрав модальные фильтры по соображениям безопасности. Депутаты получили коллективное обращение жителей с просьбой пересмотреть введённые ограничения. Оно было адресовано не только самоуправлению, но и Омбудсмену.

Ранее LETA сообщала, что, несмотря на недовольство многих жителей, Рижская дума пока не планирует отказываться от изменений в Гризинькалнсе. Самым заметным из них стало блокирование проезда по улице Варну.

Председатель Комитета по транспорту Марта Котелло заявила, что изменения будут тестировать в течение полугода, и только после этого будет принято решение об их дальнейшей судьбе.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv уже собрано 2784 подписи за отмену реорганизации движения в районе. Местные жители также планируют создать новую ассоциацию жильцов для защиты своих интересов.

Директор Департамента внешнего пространства и мобильности Кристапс Каулиньш сообщил, что подписи сначала проверят, после чего обращение будет передано на оценку департаменту. Примерно через три месяца планируется представить промежуточный отчёт.