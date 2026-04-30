Под давлением скандала: Рига оперативно убрала барьер на улице Варну для экстренных служб

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 14:48

LETA

После разгоревшегося в соцсетях скандала, доступ оперативных служб к улице Варну в рижском Гризинькалнсе был улучшен. Об этом сообщила Отдел внешней коммуникации Рижской думы.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) провела обследование территории и выявила препятствия для проезда оперативного транспорта. Выяснилось, что установленный модальный фильтр и место разворота на улице Варну, хотя и являются мобильными, могут задерживать прибытие экстренных служб.

Сегодня Департамент внешнего пространства и мобильности сдвинул ограждающие элементы и в ближайшее время установит на модальном фильтре дорожный знак «Въезд запрещён». При этом будет сохранена возможность проезда для оперативного транспорта.

Депутатская фракция «Suverēnā vara» и объединение «Jaunlatvieši» обратились к директору департамента Кристапсу Каулиньшу с требованием немедленно разблокировать улицу Варну, убрав модальные фильтры по соображениям безопасности. Депутаты получили коллективное обращение жителей с просьбой пересмотреть введённые ограничения. Оно было адресовано не только самоуправлению, но и Омбудсмену.

Ранее LETA сообщала, что, несмотря на недовольство многих жителей, Рижская дума пока не планирует отказываться от изменений в Гризинькалнсе. Самым заметным из них стало блокирование проезда по улице Варну.

Председатель Комитета по транспорту Марта Котелло заявила, что изменения будут тестировать в течение полугода, и только после этого будет принято решение об их дальнейшей судьбе.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv уже собрано 2784 подписи за отмену реорганизации движения в районе. Местные жители также планируют создать новую ассоциацию жильцов для защиты своих интересов.

Директор Департамента внешнего пространства и мобильности Кристапс Каулиньш сообщил, что подписи сначала проверят, после чего обращение будет передано на оценку департаменту. Примерно через три месяца планируется представить промежуточный отчёт.

ЕЦБ сохраняет ставку на уровне 2% на фоне роста инфляции

Важно 15:54

Важно 0 комментариев

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

Выбор редакции 15:51

Выбор редакции 0 комментариев

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Непредвиденные обстоятельства: доставка ветряков в Латвию откладывается

Новости Латвии 15:40

Новости Латвии 0 комментариев

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Особняк за 4 млн фунтов превратился в джунгли: в подвале нашли тело жильца

Всюду жизнь 15:36

Всюду жизнь 0 комментариев

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Важно 15:33

Важно 0 комментариев

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

У латышей — синодом спасателя: Левитс про подготовку к выборам

Мнения 15:29

Мнения 0 комментариев

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Важно 15:21

Важно 0 комментариев

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

