Муниципалитет поставил на этой улице бетонные барьеры, разделяющие Варну на две части и блокирующие движение с целью «снизить транспортный поток и повысить безопасность пешеходов».

Однако то, как экстренные службы теперь теряют критически важное время, чтобы как-то оказать помощь жителям этой улицы - вызывает критику.

Видео прокомментировала и директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. Она отметила, что любое препятствие в густонаселенной городской среде может означать потерю критически важных минут при вызовах экстренных служб. Она подчеркнула, что подъездные улицы часто становятся непроходимыми из-за пробок или аварий, и призвала учитывать международные рекомендации (NACTO и International Fire Code), которые требуют обеспечения беспрепятственного доступа для транспортных средств экстренных служб – машин скорой помощи, пожарных машин и полицейских автомобилей.

Rīt sapulcē kopā ar NMPD, VP un Ārtelpas un mobilitātes departamentu varēs nonākt pie modālā filtra principa, kas… https://t.co/GX8McKt6LF — Marta Kotello (@MartaKotello) April 29, 2026

В свою очередь, председатель Комитета по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы Марта Котелло («Прогрессивные») в своем комментарии указывает, что бетонные блоки поставили для повышения безопасности пешеходов, и аналогичные решения встречаются и в других европейских городах. Она называет перекрытие улицы Варну эффективным «модальным фильтром» и сообщает, что самоуправление будет полгода тестировать новую организацию движения, прежде чем принять решение о дальнейших изменениях.

Под конкретным видео Марта Котелло пишет:

«Рига должна быть безопасной. До введения изменений в организации движения службы были проинформированы о переменах на улице Варну. Прекрасно, что сегодня Государственная пожарно-спасательная служба проводит учения. Завтра на собрании вместе со Службой неотложной медицинской помощи, Государственной полицией и Департаментом внешнего пространства и мобильности можно будет прийти к принципу модального фильтра, который можно было бы применять и в других местах Риги».

Публикация с видео вызвала широкую реакцию комментаторов, которые указывают, что в данном случае не соблюдаются правила Рижской думы:

«Согласно планировке города Риги, все вновь построенные тупики должны иметь площадку для разворота. Какие “котелло” это сделали вопреки правилам и кто это утвердил?»

Люди в комментариях высказывают очень резкие замечания: «За это стоило бы “отфильтровать” пару человек…».

«Это требует подачи заявления о вредительстве. А если есть пострадавшие — тогда полное материальное взыскание».