Умрём в безопасности: рижан шокировало видео разворота пожарных на улице с «модальным фильтром» (1)

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 11:43

Важно 1 комментариев

В социальных сетях появилось видео, на котором очевидцы запечатлели попытку разворота пожарной машины на узкой улочке Варну, в рижском микрорайоне Гизинькалнс. 

Муниципалитет поставил на этой улице бетонные барьеры, разделяющие Варну на две части и блокирующие движение с целью «снизить транспортный поток и повысить безопасность пешеходов».

Однако то, как экстренные службы теперь теряют критически важное время, чтобы как-то оказать помощь жителям этой улицы - вызывает критику.

Видео прокомментировала и директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. Она отметила, что любое препятствие в густонаселенной городской среде может означать потерю критически важных минут при вызовах экстренных служб. Она подчеркнула, что подъездные улицы часто становятся непроходимыми из-за пробок или аварий, и призвала учитывать международные рекомендации (NACTO и International Fire Code), которые требуют обеспечения беспрепятственного доступа для транспортных средств экстренных служб – машин скорой помощи, пожарных машин и полицейских автомобилей.

В свою очередь, председатель Комитета по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы Марта Котелло («Прогрессивные») в своем комментарии указывает, что бетонные блоки поставили для повышения безопасности пешеходов, и аналогичные решения встречаются и в других европейских городах. Она называет перекрытие улицы Варну эффективным «модальным фильтром» и сообщает, что самоуправление будет полгода тестировать новую организацию движения, прежде чем принять решение о дальнейших изменениях.

Под конкретным видео Марта Котелло пишет:
«Рига должна быть безопасной. До введения изменений в организации движения службы были проинформированы о переменах на улице Варну. Прекрасно, что сегодня Государственная пожарно-спасательная служба проводит учения. Завтра на собрании вместе со Службой неотложной медицинской помощи, Государственной полицией и Департаментом внешнего пространства и мобильности можно будет прийти к принципу модального фильтра, который можно было бы применять и в других местах Риги».

Публикация с видео вызвала широкую реакцию комментаторов, которые указывают, что в данном случае не соблюдаются правила Рижской думы:

«Согласно планировке города Риги, все вновь построенные тупики должны иметь площадку для разворота. Какие “котелло” это сделали вопреки правилам и кто это утвердил?»

Люди в комментариях высказывают очень резкие замечания: «За это стоило бы “отфильтровать” пару человек…».

«Это требует подачи заявления о вредительстве. А если есть пострадавшие — тогда полное материальное взыскание».

Главные новости

А на руках двое детей: бюрократы от здравоохранения отказали в лекарстве умирающей и предлагают ей подождать
Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма
Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади
ЕЦБ сохраняет ставку на уровне 2% на фоне роста инфляции (1)

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

Загрузка

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет? (1)

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Непредвиденные обстоятельства: доставка ветряков в Латвию откладывается (1)

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Особняк за 4 млн фунтов превратился в джунгли: в подвале нашли тело жильца (1)

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма (1)

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

У латышей — синодом спасателя: Левитс про подготовку к выборам (1)

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты (1)

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

