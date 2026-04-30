А на руках двое детей: бюрократы от здравоохранения отказали в лекарстве умирающей и предлагают ей подождать

Речь идет о Мадаре, у которой диагностирована лимфома Ходжкина (III B стадия). Консилиум врачей еще в конце февраля признал: единственным эффективным лечением в её случае является препарат Keytruda (пембролизумаб). Однако несмотря на то, что препарат входит в список компенсируемых, государство отказалось покрывать расходы, сославшись на формальную формулировку в медицинском заключении.

Затягивание сроков и игнорирование обращений

5 марта были поданы официальные заявления сразу в несколько инстанций — Министерство здравоохранения Латвии, Инспекция здравоохранения и Национальная служба здравоохранения. Однако почти за два месяца не последовало никакой реакции.

Только после многочисленных звонков и попыток добиться ответа пациентке сообщили: срок рассмотрения продлён до 11 июня. Таким образом, принятие решения по компенсации жизненно важного препарата растягивается почти на четыре месяца.

По словам представителей пациентки, за это время ни одна из структур не смогла объяснить причины задержки или предоставить содержательный комментарий. Ответы сводились к формальным фразам: «у нас нет комментариев».

Цена бездействия — здоровье пациента

Тем временем стоимость лечения составляет 4020 евро в месяц. Благодаря пожертвованиям удалось оплатить первый курс и часть второго. Однако дальнейшее лечение оказалось под вопросом.

Ситуацию усугубляет тот факт, что, по словам источников, решение консилиума было составлено с ошибками и неоднозначными формулировками, что и стало формальным поводом для отказа в компенсации.

Также отмечается давление внутри системы: некоторые специалисты не готовы публично комментировать ситуацию или давать независимые заключения, опасаясь последствий.

Системная проблема

Этот случай поднимает более широкий вопрос: насколько эффективно работает система здравоохранения, если пациент, являющийся налогоплательщиком и матерью двоих детей, фактически оказывается один на один с болезнью из-за бюрократических процедур.

По мнению близких пациентки, речь идет не просто о халатности, а о системной проблеме, при которой формальные решения могут стоить людям жизни.

Нужна помощь

На данный момент для продолжения лечения необходимо собрать 10 050 евро на два курса терапии.

Пожертвования можно направить через благотворительную организацию:

"Mate" Biedrība

Регистрационный №: 40008274832

Банк: Citadele

IBAN: LV50PARX0020891390001

Назначение платежа: zāles Madarai

Организация имеет статус общественно полезной деятельности с 2018 года, что даёт налоговые льготы жертвователям.

Любая помощь может оказаться решающей.