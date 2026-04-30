Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Апреля Завтра: Liana, Lilija
Доступность

А на руках двое детей: бюрократы от здравоохранения отказали в лекарстве умирающей и предлагают ей подождать

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 12:27

Важно 0 комментариев

Из-за неверно составленного медицинского заключения, 36-летней жительнице Латвии, матери двоих детей (9 и 7 лет) отказали в компенсируемом государством лечение онкологического заболевания. А при попытке решить этот острый бюрократический казус система сообщила умирающей женщине, что ей нужно ещё пару месяцев подождать. 

Речь идет о Мадаре, у которой диагностирована лимфома Ходжкина (III B стадия). Консилиум врачей еще в конце февраля признал: единственным эффективным лечением в её случае является препарат Keytruda (пембролизумаб). Однако несмотря на то, что препарат входит в список компенсируемых, государство отказалось покрывать расходы, сославшись на формальную формулировку в медицинском заключении.

Затягивание сроков и игнорирование обращений

5 марта были поданы официальные заявления сразу в несколько инстанций — Министерство здравоохранения Латвии, Инспекция здравоохранения и Национальная служба здравоохранения. Однако почти за два месяца не последовало никакой реакции.

Только после многочисленных звонков и попыток добиться ответа пациентке сообщили: срок рассмотрения продлён до 11 июня. Таким образом, принятие решения по компенсации жизненно важного препарата растягивается почти на четыре месяца.

По словам представителей пациентки, за это время ни одна из структур не смогла объяснить причины задержки или предоставить содержательный комментарий. Ответы сводились к формальным фразам: «у нас нет комментариев».

Цена бездействия — здоровье пациента

Тем временем стоимость лечения составляет 4020 евро в месяц. Благодаря пожертвованиям удалось оплатить первый курс и часть второго. Однако дальнейшее лечение оказалось под вопросом.

Ситуацию усугубляет тот факт, что, по словам источников, решение консилиума было составлено с ошибками и неоднозначными формулировками, что и стало формальным поводом для отказа в компенсации.

Также отмечается давление внутри системы: некоторые специалисты не готовы публично комментировать ситуацию или давать независимые заключения, опасаясь последствий.

Системная проблема

Этот случай поднимает более широкий вопрос: насколько эффективно работает система здравоохранения, если пациент, являющийся налогоплательщиком и матерью двоих детей, фактически оказывается один на один с болезнью из-за бюрократических процедур.

По мнению близких пациентки, речь идет не просто о халатности, а о системной проблеме, при которой формальные решения могут стоить людям жизни.

Нужна помощь

На данный момент для продолжения лечения необходимо собрать 10 050 евро на два курса терапии.

Пожертвования можно направить через благотворительную организацию:

"Mate" Biedrība
Регистрационный №: 40008274832
Банк: Citadele
IBAN: LV50PARX0020891390001
Назначение платежа: zāles Madarai

Организация имеет статус общественно полезной деятельности с 2018 года, что даёт налоговые льготы жертвователям.

Любая помощь может оказаться решающей.

ЕЦБ сохраняет ставку на уровне 2% на фоне роста инфляции

Важно 15:54

Важно 0 комментариев

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

Читать
Загрузка

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

Важно 15:51

Важно 0 комментариев

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Читать

Непредвиденные обстоятельства: доставка ветряков в Латвию откладывается

Новости Латвии 15:40

Новости Латвии 0 комментариев

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Читать

Особняк за 4 млн фунтов превратился в джунгли: в подвале нашли тело жильца

Всюду жизнь 15:36

Всюду жизнь 0 комментариев

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

Читать

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Важно 15:33

Важно 0 комментариев

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

Читать

У латышей — синодом спасателя: Левитс про подготовку к выборам

Мнения 15:29

Мнения 0 комментариев

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

Читать

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Важно 15:21

Важно 0 комментариев

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Читать