Большой кризис и бесконечные очереди: семейные врачи с тревогой ждут перехода на электронные направления

© LETA 30 апреля, 2026 09:47

Семейные врачи с тревогой ждут первого рабочего дня после праздничных выходных, так как 5 мая вступают в силу правила, согласно которым врач сможет выписать направление пациенту только в электронном виде в системе электронного здоровья (e-veselība). Однако в системе по-прежнему много недостатков, поэтому следует считаться с длинными очередями к врачам.

"Я уверен, что мы к этому не готовы", - заявил в передаче "Почему" президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс.

5 мая вступают в силу поправки к правилам о единой электронной информационной системе сферы здравоохранения, согласно которым врачи больше не смогут выписывать направления в бумажном формате.

Внедрение электронных направлений было начато 20 ноября, а переходный период длился до мая этого года. Изменения обоснованы введением принципа "Одно направление - одна запись", чтобы уменьшить количество пропущенных визитов, сделать систему записи пациентов более прозрачной и улучшить планирование и организацию услуг здравоохранения.

Однако Дзалбс отмечает, что e-veselība для врачей по-прежнему является болезненной темой, и большинство семейных врачей предпочитают не работать с этой системой напрямую, а используют различные так называемые системы-интеграторы, которые удобнее и позволяют сохранять больше информации.

У врачей есть опасения, не возникнут ли с 5 мая новые проблемы с направлениями. В системе по-прежнему достаточно много явных недостатков, системы-интеграторы не всегда полностью совместимы, и это может привести к новому кризису доступности здравоохранения.

"Если эта интеграция не произошла полноценно, а осталась всего пара дней до ее введения, то у нас снова будут достаточно большой кризис и бесконечные очереди", - говорит Дзалбс.

(Delfi.lv)

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Общий долг сектора госуправления Латвии в конце прошлого года составил 46,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в годовом отчете Госказны.

Полиция Латгалии призывает жертв группы мошенников, передавших деньги некоему мужчине, обратиться в полицию, сообщила LETA Государственная полиция (ГП).

«В латвийском общественном пространстве немало организаций, которые смело выступают «от имени народа». У некоторых это даже заранее подсказывает само название. Например, «Смелость действовать». Смелость — это, конечно, хорошо. Вопрос только в том, что именно делать и в чьих интересах? – вопрошает анонимный автор портала Pietiek.com, комментируя прошедший давеча у Кабинета министров пикет против строительства ветропарков.

Одна из самых частых операций на колене неожиданно получила очень неудобный вопрос: а что, если многим пациентам она вообще не помогает?

Прошедшая зима была очень благоприятной для вредителей, и сезон активности клещей в Латвии уже начался. Только в Екабпилсской региональной больнице в этом году снято уже 12 клещей, при этом первый - 26 марта.

Многонациональная дивизия НАТО «Север» проведет в четверг на военной базе Адажи церемонию смены командующего, в ходе которой генерал-майор Вооруженных сил Дании Ульрих Эссеман-Бек сменит нынешнего командующего, генерал-майор Йете Альбинус.

