Смена командования натовской дивизии «Север», дислоцированной в Адажи

До своего назначения командующим дивизией «Север» Эссеман-Бек занимал должность военного атташе Дании в Германии. По его словам, командование многонациональной дивизией НАТО «Север» — это огромная ответственность.

Эссеман-Бек сменит генерал-майора Йете Альбинус (Jette Albinus) — высокопоставленного офицера вооруженных сил Дании. Она с августа 2023 года занимала должность командира штаба многонациональной дивизии НАТО «Север» (MND-N), дислоцированного в Адажи (Латвия) и стала первой женщиной, возглавившей это подразделение.

Как подчеркивает Альбинус, НАТО полностью готово предотвратить эту угрозу благодаря профессионализму персонала дивизии и тесному сотрудничеству с Национальными вооруженными силами Латвии и гражданскими партнерами.

«Многонациональная дивизия в Латвии является краеугольным камнем обороны и сдерживания НАТО на востоке альянса. В настоящее время дивизия находится на этапе значительного развития, и я с нетерпением жду продолжения этой работы вместе с профессиональными военнослужащими со всего альянса», — подчеркивает Эссеман-Бек.

Альбинус продолжит свою службу в Дании, где займет должность коменданта Королевского датского колледжа обороны.