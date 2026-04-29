ЕС утвердил новые правила содержания собак и кошек: что меняется?

29 апреля, 2026 15:56

В Европейском союзе (ЕС) все собаки и кошки должны быть чипированы и зарегистрированы в совместимых базах данных государств-членов ЕС, однако для внедрения этих требований установлены длительные переходные периоды, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

Европейский совет во вторник, 28 апреля, утвердил регламент о благополучии и отслеживаемости собак и кошек. Регламент вводит общие правила ЕС для содержания, разведения и торговли домашними собаками и кошками и улучшает их отслеживаемость в целях более эффективной борьбы с незаконной торговлей животными и повышения их защиты и благополучия.

Одновременно с этим продавцам животных, заводчикам и приютам будет предоставлен четырехлетний переходный период для подготовки к внедрению этих требований.

Для владельцев домашних животных, которые не продают своих питомцев, это обязательство вступит в силу через десять лет для собак и через 15 лет для кошек.

Министерство сельского хозяйства указывает, что будет запрещено инбридинг и разведение собак и кошек, а также разведение собак и кошек с целью получения преувеличенных или чрезмерных характеристик, представляющих существенный риск для здоровья животных.

Привязывание животных также будет запрещено, за исключением случаев, когда это необходимо в медицинских целях, а также будет запрещено использование колючих и удавочных ошейников.

Для улучшения отслеживаемости животных, собаки и кошки, ввозимые в ЕС из третьих стран с целью продажи, должны быть чипированы до въезда в ЕС, а также зарегистрированы в базе данных.

В Латвии 1 июля 2024 года вступили в силу поправки к Закону о защите животных, которые устанавливают более строгие требования к содержанию, разведению и отчуждению домашних животных.

Поправки предусматривают, что владелец или содержатель домашней собаки, кошки или хорька, у которого происходит размножение животного, обязан зарегистрировать факт размножения, внеся соответствующую запись в базу данных реестра домашних животных. Эти требования вступили в силу 1 января 2025 года.

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком
«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране
Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране

По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?
По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?

«Вмешательство госструктур»: рижский отель отменил лекцию российского урбаниста

Важно 16:09

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

Загрузка

Латвия стала игнорировать своих граждан: депутат о строительстве ветропарков

Новости Латвии 16:01

Решения правительства по развитию ветропарков в Курземе подчеркивают тревожную тенденцию — общественное мнение в Латвии отходит на второй план, написал на своей странице в Facebook оппозиционный депутат Эдмунд Зивтиньш (Латвия на первом месте).

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе

Новости Латвии 16:00

Депутат Сейма Андрис Кулбергс ("Объединенный список")опубликовал в социальной сети X эмоциональный пост о планируемых изменениях организации движения в районе Тейка в Риге. По его мнению такие решения Рижского самоуправления мало того, что мешают ему лично отвезти детей в школу, так еще и спровоцируют транспортный коллапс. 

Европа нагревается быстрее всей планеты. Особенно там, где раньше всегда было холодно

Важно 15:58

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

Кто же будет кормить пенсионеров и чиновников: Латвии предрекают страшную участь

Важно 15:53

Новейшее исследование демографических тенденций, проведенное аналитическим центром «LaSER», раскрывает суровую реальность: в ближайшие 15 лет Латвия потеряет пятую часть рабочей силы. Это означает, что предприятиям придется расти с меньшим количеством сотрудников, пишет "Неаткарига". 

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

ЧП и криминал 15:45

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

