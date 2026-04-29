ЕС утвердил новые правила содержания собак и кошек: что меняется?

Европейский совет во вторник, 28 апреля, утвердил регламент о благополучии и отслеживаемости собак и кошек. Регламент вводит общие правила ЕС для содержания, разведения и торговли домашними собаками и кошками и улучшает их отслеживаемость в целях более эффективной борьбы с незаконной торговлей животными и повышения их защиты и благополучия.

Одновременно с этим продавцам животных, заводчикам и приютам будет предоставлен четырехлетний переходный период для подготовки к внедрению этих требований.

Для владельцев домашних животных, которые не продают своих питомцев, это обязательство вступит в силу через десять лет для собак и через 15 лет для кошек.

Министерство сельского хозяйства указывает, что будет запрещено инбридинг и разведение собак и кошек, а также разведение собак и кошек с целью получения преувеличенных или чрезмерных характеристик, представляющих существенный риск для здоровья животных.

Привязывание животных также будет запрещено, за исключением случаев, когда это необходимо в медицинских целях, а также будет запрещено использование колючих и удавочных ошейников.

Для улучшения отслеживаемости животных, собаки и кошки, ввозимые в ЕС из третьих стран с целью продажи, должны быть чипированы до въезда в ЕС, а также зарегистрированы в базе данных.

В Латвии 1 июля 2024 года вступили в силу поправки к Закону о защите животных, которые устанавливают более строгие требования к содержанию, разведению и отчуждению домашних животных.

Поправки предусматривают, что владелец или содержатель домашней собаки, кошки или хорька, у которого происходит размножение животного, обязан зарегистрировать факт размножения, внеся соответствующую запись в базу данных реестра домашних животных. Эти требования вступили в силу 1 января 2025 года.