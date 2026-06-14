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Тарифы на отопление могут повыситься, а что будет со счетами? Прогноз экономиста (2)

TV24 14 июня, 2026 12:22

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О том, чего можно ожидать в новом отопительном сезоне, на телеканале TV24 в программе Dienas personība рассуждал экономист SEB banka Дайнис Гайшпуйтис.

"Надо считаться с тем, что уже в этом году в новом отопительном сезоне тарифы на теплоэнергию будут выше. Цена на природный газ выше, чем была в прошлом году.

Положительный аспект состоит в том, что этот подъём может быть небольшим. И это при условии, что зима будет сравнительно тёплой. Тогда в конце года наши счета, возможно, будут меньше, чем в январе-феврале, когда тарифы были ниже, но зима была холодной. Так что результат будет определять сама зима. 

Об электроэнергии - конечно, в известной мере могут быть ситуации, если газ подорожает, могут быть и проблемы с другими видами, это тоже повлияет на цену электроэнергии. Так что да, конечно, следим за тем, что происходит в связи с иранским вопросом", - заявил эксперт.

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