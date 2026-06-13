Свой пост Айга публикует на платформе "Х". В нём говорится следующее:

"Я в жизни работала в трёх банках, там всё было отлично, в трёх министерствах и в одном Сейме ЛР, где всё было вполне себе хорошо, жаль, что недолго, в бюро одного министра и в паре НГО. Благодаря этому общему опыту я чётко знаю: 30% того, что делают министерства, никому не нужно. Просто не нужно.

Там люди загружены бессмысленной работой, которая ничего не создаёт. Это взаимные вещи - часто делают бумаги друг другу, собирают информацию друг другу, идут всякие процессы, которые ничего не создают, и т.д. Особенно резко это проявляется в Центральном агентстве финансов и договоров - просто бесконечные глупости для самих себя. Этим всем нужно управлять, но ни у кого нет времени даже увидеть, где уж там что-то изменить. Как только приходит новый министр, его заваливают работой и политической повесткой дня, так что вообще ничего. Я бы сказала, что у госсекретарей тоже нет времени ничего узнавать, довольно объективно - некогда".

При этом "в госаппарате есть сотни добросовестных людей, которые за небольшую зарплату хорошо выполняют свою работу. Им незаслуженно и достаётся вся эта ненависть, потому что создано несколько учреждений, где царят... бессмыслица и вседозволенность". Как правило, это учреждения "Нового единства". Если бы этих людей использовали целесообразно, "можно было бы построить процветающую экономику".

Айга вспоминает, что работа в банках ей нравилась своей динамичностью, а в Сейме ей было скучновато, потому что там всё делается очень медленно.

Нельзя сказать, что её пост очень уж активно комментируют, но отклики всё же есть:

- Я в 20-летнем возрасте поработал в одном госучреждении. После 3-месячного испытательного срока сам решил не оставаться и не подписал договор.

- До сих пор вспоминаю с головной болью недолгое время своей работы в Центральном агентстве финансов и договоров: целый отдел писал методики, которых никто вообще не понимал и даже не мог прочитать.

- Забавный факт: многие "профессионалы" (в моём случае - финансисты) не в состоянии по-латышски даже два предложения в письме написать. На собеседовании я так и сказал: устройте для сотрудников курсы по латышской грамматике и правописанию.

- Очень оптимистическое число - 30%.