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В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

tv3.lv 13 июня, 2026 17:33

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О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

"Была активизирована наша миссия ПВО стран Балтии, истребители и вертолёты наших вооружённых сил. Объект идентифицирован как метеозонд, а не дрон", - сообщил литовским СМИ глава Центра Вилмантас Виткаускас.

"Рекомендуется сохранять бдительность, поскольку сегодня могут произойти ещё несколько подобных инцидентов", - добавил он.

По словам Виткаускаса, нарушение было зафиксировано со стороны Белоруссии в районе города Неменчине, объект летел на северо-запад.

"Бойцы нашей миссии ПВО сработали отлично, воздушная тревога отменена. Люди были информированы и о необходимости отправиться в укрытия, и об отмене тревоги", - пояснил он.

"Пока есть информация, что речь идёт об одном объекте. Эти параметры были таковы, что их можно было отнести и к вероятному дрону", - подчеркнул Виткаускас.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас поблагодарил вооружённые силы и службы за работу и подтвердил, что в воздушном пространстве был обнаружен метеозонд.

"Спасибо вооружённым силам Литвы и службам за скорое реагирование и информирование общества о потенциально опасном объекте, замеченном при залёте в воздушное пространство Литвы. Угроза для воздушного пространства отменена. Выяснено, что это был метеозонд. Остаёмся бдительными", - написал министр в "Фейсбуке".

 

Тревога, которая была объявлена около 10:30 по подозрению, что в Литву залетел военный дрон, была отменена примерно через 20 минут после её объявления. Как сообщалось, наблюдался сигнал радара, имевший признаки, характерные для беспилотников.

Временно также была приостановлена работа Вильнюсского аэропорта и ограничено воздушное пространство.

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