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Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Редакция PRESS 13 июня, 2026 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Чтобы рассказать эту историю языком кино, его двоюродный брат Александр Калинко почти год работал над авторским музыкальным фильмом, объединившим классическую музыку, кинематограф и визуальный сторителлинг.

Идея проекта родилась из желания сохранить память о близких необычным способом. Вместо документального рассказа автор решил создать художественную историю о мужчине и женщине, чья случайная встреча становится началом любви, семьи и новой жизни. Финал фильма напоминает зрителю о том, насколько хрупкой может быть человеческая судьба и как одна несостоявшаяся встреча способна изменить будущее целых поколений.

Для съёмок ключевых сцен команда перевезла настоящий рояль на берег Балтийского моря. Несмотря на проливной дождь и сложные погодные условия, съёмочный день удалось завершить, а именно эти кадры стали эмоциональным центром фильма.

Особенностью проекта стало сочетание специально снятых сцен и лицензированных стоковых материалов. Такой подход был выбран осознанно: имея многолетний опыт работы, Александр использовал его не как замену съёмкам, а как полноценный художественный инструмент, позволивший рассказать историю длиною в целую жизнь.

Основная работа над фильмом велась Александром самостоятельно на протяжении почти года. Он разработал концепцию проекта, написал историю, организовал производство, снял постановочные сцены и выполнил монтаж фильма. На отдельных этапах к работе присоединились музыканты и специалисты, помогавшие с записью произведения и съемочным процессом.

«Этот фильм — напоминание о том, насколько хрупка жизнь. Иногда достаточно одного случайного взгляда или одной встречи, чтобы появились семьи, дети и целые поколения. А иногда этого может просто не случиться», — говорит Александр Калинко.

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