Её муж, прогуливаясь с ротвейлером, привязал пса к дереву и зашёл буквально на несколько минут в магазин на проспекте Курземес. Каково же было его удивление, когда он увидел, что собака сидит без поводка. Хозяйка прибежала принести запасной поводок и обратилась к охранникам магазина, чтобы посмотреть видеозаписи с камер.

"Оказалось, неизвестный мужчина подошёл к нашей собаке, снял поводок, приласкал собаку и смылся. Я до сих пор не понимаю, какая смелость должна быть, чтобы подойти к ротвейлеру и украсть у него поводок", - пишет она.

Комментаторы в "Фейсбуке" сильно возмущены - многие набросились на автора поста с вопросами, зачем брать собаку с собой в магазин. Но есть и другие - те, кто хвалят пса. Многие также строят догадки, кем был загадочный незнакомец.

- У вас хороший пёс, воспитан - не убежал.

- Хороших людей собака не тронет.

- Вообще похоже на какого-то зоозащитника. Увидел, что с цепью. Снял, погладил и ушёл. Но подходить к чужому ротвейлеру - в самом деле смелость у человека.

- Возможно, подумал, что пёселя привязали, чтобы там и оставить. И не хотел возиться со всеми инстанциями. Либо человечек болен психически.

- Может быть, этот мужчина хотел забрать собаку, но что-то его удержало, или он только хотел познакомиться с собакой и забрать её в следующий раз.

- У меня так на даче с собаки тоже сняли.

- Золотой у вас пёс. Вряд ли он позволил бы чужому снять с себя поводок. Кто-то из знакомых псу.

- Ого! Но, значит, он у вас хорошо воспитан. Кусать нельзя без команды! А если честно, хрен с ним с поводком, главное - питомец на месте.

- Не понимаю тех хозяев, которые воображают, что другие боятся их собак, смешно!

- После двух по 0,7 можно и динозавра отвязать.

- Зоофил?

- Это местный Робин Гуд. Он борется, чтобы владельцы не привязывали собак. Хорошо, что собаку не увел.

На платформе "Х", где тоже поделились этим постом, комментарии как-то подобрее и более ироничные:

- Внимание! В Иманте появился маньяк нового типа, который обворовывает собак!

- Ротвейлер просто растерялся от смелости вора.

- Мужчине было больно видеть привязанную собачку, поэтому он собачку освободил.

- Хорошо, что только обворовывает, а не уворовывает.

(Иллюстративное фото.)