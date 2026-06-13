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Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

TV24 13 июня, 2026 16:42

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В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

"В данный момент мы как метеорологи можем сказать: к счастью для нас и, возможно, к сожалению для общества, сценарии перемен климата сбываются", - заявил он.

Специалист пояснил, что в докладах Межправительственного совета по переменам климата (IPCC) были разработаны проекции климата будущего, и сейчас видно, что на территории Латвии они оказались довольно точными. "Это означает, что наши прогнозы сбылись, и это не пустые слова", - подчеркнул Виксна.

Что касается будущего, то эксперт признал, что нынешние сценарии остаются весьма пессимистическими. Согласно прогнозам, до конца столетия средняя температура воздуха в Латвии может повыситься на 3-5 градусов. Это много, особенно если учесть, что с середины прошлого века она увеличилась примерно на 1-1,5 градуса.

При этом в Латвии ожидается значительное увеличение количества осадков, в том числе и зимой - на 40-50%.

В летние сезоны прогнозируется более переменчивая погода, будут чаще случаться сильные грозы и ливни.

Впрочем, эксперт подчеркнул, что сценарии изменений климата не связаны с одной лишь метеорологией. В них учитываются и различные факторы развития общества, в том числе привычки в сфере мобильности, изменения образа жизни людей и тенденции в расходовании энергии.

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