Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

"В данный момент мы как метеорологи можем сказать: к счастью для нас и, возможно, к сожалению для общества, сценарии перемен климата сбываются", - заявил он.

Специалист пояснил, что в докладах Межправительственного совета по переменам климата (IPCC) были разработаны проекции климата будущего, и сейчас видно, что на территории Латвии они оказались довольно точными. "Это означает, что наши прогнозы сбылись, и это не пустые слова", - подчеркнул Виксна.

Что касается будущего, то эксперт признал, что нынешние сценарии остаются весьма пессимистическими. Согласно прогнозам, до конца столетия средняя температура воздуха в Латвии может повыситься на 3-5 градусов. Это много, особенно если учесть, что с середины прошлого века она увеличилась примерно на 1-1,5 градуса.

При этом в Латвии ожидается значительное увеличение количества осадков, в том числе и зимой - на 40-50%.

В летние сезоны прогнозируется более переменчивая погода, будут чаще случаться сильные грозы и ливни.

Впрочем, эксперт подчеркнул, что сценарии изменений климата не связаны с одной лишь метеорологией. В них учитываются и различные факторы развития общества, в том числе привычки в сфере мобильности, изменения образа жизни людей и тенденции в расходовании энергии.