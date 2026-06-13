"Неаткарига" сообщает, что изменения коснутся четырех региональных автобусных маршрутов в Видземе и Латгалии — Рига–Балви, Виляка–Вецуми–Лавошниеки, Балви–Упетниеки–Балви и Алуксне–Маркалне–Заболова. На некоторых маршрутах появятся новые рейсы, а менее востребованные будут закрыты.

На региональном маршруте №6444 Виляка–Вецуми–Лавошниеки будут отменены два рейса в период школьных каникул, которые до сих пор выполнялись по вторникам, средам и четвергам: в 7:50 из Лавошниеков и в 16:10 с автостанции Виляки. В дни школьных каникул на маршруте сохранятся рейсы по понедельникам и пятницам.

На региональном маршруте №5084 Балви–Упетниеки–Балви будет отменен один рейс в период школьных каникул, который выполнялся по понедельникам и пятницам в 6:30 с автостанции Балви.

В ATD указывают, что в это время жителям будет доступна альтернатива — рейс маршрута №7692 Балви–Лубана–Мадона, отправляющийся из Мадоны в 6:20 по рабочим дням и субботам.

«Кто вообще планирует эти маршруты в Автотранспортной дирекции?» — возмущается в Facebook житель Ливанского края Гунтарс, работающий в транспортной сфере.

«Этот рейс 7692 вообще не идет по той дороге, по которой курсирует рейс 5084, а проходит через Ругаи».

«Все жители Дурупе, Страздиней, Гриестиней и Канепиене остаются без общественного транспорта! Просто прекрасно! Был один-единственный рейс — и его тоже убирают. Вы издеваетесь над людьми, которые там еще остались!» — недоумевает Гунтарс.

Как следует из информации на сайте ATD, изменения были согласованы с планировочными регионами Видземе и Латгалии. Новые экспериментальные рейсы будут следующими:

На региональном маршруте №7910 Рига–Балви в рамках шестимесячного эксперимента появятся два новых рейса по понедельникам, субботам и воскресеньям — в 11:30 из Балви и в 18:10 с Международного автовокзала Риги. Автобусы будут следовать через Ругаи. Для оценки пассажиропотока и спроса результаты первых трех месяцев планируется рассмотреть в Совете общественного транспорта.

Также на маршруте №6444 Виляка–Вецуми–Лавошниеки будут отменены два рейса в период школьных каникул, которые выполнялись по вторникам, средам и четвергам в 7:50 из Лавошниеков и в 16:10 из Виляки. При этом рейсы по понедельникам и пятницам сохранятся.