9 июня около 15:30 полиция получила сообщение о краже в доме на улице Ригас в Вентспилсе. Прибывшие на место сотрудники Северокурземского участка Курземского регионального управления полиции задержали подозреваемого и доставили его в участок.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже с проникновением в квартиру. Следствие установило, что мужчина вошел в многоквартирный дом, подергал двери одной из квартир на первом этаже и, обнаружив, что они не заперты, проник внутрь. Оттуда он похитил бижутерию и мобильный телефон.

Однако хозяйка квартиры, находившаяся в это время в саду, вернулась домой, застала злоумышленника, схватила его и стала звать на помощь. Услышав крики, прохожие помогли удержать мужчину до приезда полиции.

11 июня сотрудники полиции обратились в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Суд удовлетворил это ходатайство.

Как отмечают в полиции, мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за имущественные преступления, в том числе связанные с применением насилия. Часть преступлений он совершил в период, когда уже отбывал наказание в виде принудительных общественных работ по предписанию прокуратуры. Его характерный способ действий — кражи из незапертых домов и квартир.

Расследование продолжается. Согласно Уголовному закону, за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа с конфискацией имущества либо без нее.

Государственная полиция вновь призывает жителей заботиться о безопасности своего имущества. Нередко кражи происходят потому, что хозяева забывают запереть двери и закрыть окна, уходя из дома или даже находясь внутри. Также полиция рекомендует не оставлять ценные вещи, сумки, кошельки и мобильные телефоны в прихожей. Если дома хранится крупная сумма наличных денег, драгоценности или другие особо ценные предметы, стоит задуматься о приобретении качественного сейфа.

Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.