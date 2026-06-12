Ночью почти зима, днём почти лето: суббота удивит Латвию

По прогнозам синоптиков, с юга в восточные районы страны ночью придёт продолжительный дождь. В Курземе, напротив, ночь будет в основном ясной и холодной. Местами, главным образом в Курземе, образуется туман. Ветер останется слабым.

Температура воздуха на западе страны ночью понизится до +4..+8 градусов, в остальной Латвии - до +9..+12 градусов.

Днём восточные районы останутся под плотными облаками и дождём. Во многих местах осадки будут сильными. В Курземе и Земгале, где временами выглянет солнце, начнут расти облака. К вечеру они во многих местах принесут кратковременный дождь, местами возможны грозовые ливни.

Ветер в основном сохранится слабым. Максимальная температура воздуха составит от +12..+14 градусов на востоке страны до +20 градусов местами в Курземе и Земгале.

В Риге суббота может пройти без осадков, хотя облаков будет много. Ветер будет слабым. Ночью ожидается около +12 градусов, днём воздух потеплеет до +18 градусов.