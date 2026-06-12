20 лет отцу-насильнику. Его дочь молчала с детства, пока жертвой не стала уже её дочь

Ранее прокурор Северной прокуратуры Риги требовал для обвиняемого более длительный срок лишения свободы. Мужчину обвиняли в девяти преступных деяниях. Одно из них было совершено против внучки, которой уже исполнилось шесть лет. Ещё восемь - против собственной дочери, когда ей было от семи до 14 лет.

По данным прокуратуры, обвинение было предъявлено за действия сексуального характера с малолетним лицом, сексуальное насилие против малолетнего, развращение малолетнего и несовершеннолетнего лица, а также неоднократное изнасилование.

Преступление помог раскрыть разговор матери с дочерью. Девочка рассказала ей о действиях деда. Тогда женщина поняла, что против её ребёнка совершается то же, что она сама пережила в детстве. После этого она решила обратиться в полицию и рассказать о сексуальном насилии, о котором раньше молчала.

В прокуратуре заявили, что обвиняемый своими действиями посягнул на половую неприкосновенность и нравственность дочери и внучки, нарушил их нормальное физическое, психическое и сексуальное развитие, причинил им психические страдания и оставил долгосрочные последствия.

Прокуратура также напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина не установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.