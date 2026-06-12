Они насмехаются над европейским гуманизмом: Кулбергс поддерживает более строгий подход к процессам миграции

В пятницу на пресс-конференции на вопрос, не опасается ли он, что высказывания Домбравы о том, что его "не интересуют всякие европейские нормы" и мигрантов необходимо возвращать в страны въезда, могут привести к действиям, которые повлекут для государства финансовые или иные последствия из-за несоблюдения европейских норм, премьер ответил, что планировал вместе с Домбравой посетить центр размещения соискателей убежища в Муцениеки, но не смог, так как затянулась одна из встреч.

Кулбергс признал, что у него были примерно такие же эмоции, что и у министра внутренних дел после его слов об увиденном. "Я поддерживаю министра. Мы должны понимать, что находимся в условиях гибридной войны, и против нас направлен элемент гибридной войны - мигранты", - заявил премьер.

По его словам, это не вопрос об ищущих убежища, а о том, что Латвия находится под прямым влиянием политики Беларуси и России. "И мы видим последствия - переполненные дома, мигранты без присмотра", - сказал Кулбергс, добавив, что эти люди создают также риски для безопасности.

Премьер подчеркнул, что должен быть четкий план, как решать этот вопрос, и Домбрава заверил, что предложит его. "Я не вижу никаких рисков со стороны соблюдения европейских норм и правил - все это мы должны применять, но должны соблюдать их строже, а не так, как сейчас", - сказал Кулбергс.

Как сообщалось, после посещения центра размещения ищущих убежища в Муцениеки Домбрава заявил, что "мнимые просители убежища насмехаются" над европейским гуманизмом, а Государственная пограничная охрана (ГПО) и Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) не принимают достаточных мер для решения проблемы.

Как указал министр, неприемлемо, когда Латвия настолько открыта для нелегальных иммигрантов, которые после незаконного пересечения границы выдают себя за просителей убежища.

Это говорит о необходимости ввести жесткий алгоритм идентификации и выдворения таких лиц, подчеркнул министр, добавив, что ожидает от ответственных учреждений - УДГМ и ГПО - действий для обеспечения их немедленного выдворения из страны.

"Центры для просителей убежища наводнены толпами граждан Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других экзотических стран, которые содержатся на деньги наших налогоплательщиков. Они свободно передвигаются с ножами, а окружающую среду превратили в свалку. Они не пытаются скрыть, что нелегально пересекли внешнюю границу Латвии, и хорошо понимают, как злоупотреблять нормами Европейской комиссии в свою пользу", - заявил Домбрава.

Также эти люди "насмехаются" над латвийским и европейским гуманизмом, указал министр.

Домбрава считает, что УДГМ и ГПО не сделали всего возможного, чтобы предотвратить такую ситуацию. "Эти лица не смогут свободно разгуливать и не останутся в Латвии", - заявил министр.

В настоящее время в центре размещения ищущих убежища в Муцениеки находятся 455 человек, тогда как вместимость центра составляет 450 человек. В центре размещения "Лиепна" в Алуксненском крае размещено 66 просителей убежища. Расходы, связанные с размещением одного человека, составляют 22 евро в день.

Как сообщил министр, за пять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 490 просителей убежища. Больше всего среди них граждан Сомали - 71 человек, Египта - 51 человек, Афганистана - 41 человек, Пакистана - 40 человек и Бангладеш - 39 человек.

Как сообщалось, Домбрава объявил ограничение иммиграции своей приоритетной задачей на посту министра внутренних дел. МВД разработает и направит на утверждение в Кабинет министров план действий по реализации рекомендаций итогового доклада парламентской следственной комиссии Сейма по вопросам иммиграции, одновременно начав реализацию конкретных мероприятий плана.

"Реализация рекомендаций позволит создать строгую иммиграционную политику, предотвратив возможность нелегального пребывания в Латвии и закрыв схемы, через которые легализовались "экономические иммигранты"", - заявил Домбрава.