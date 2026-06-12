Почему латвийцы живут хуже, чем могли бы: выводы ОЭСР

В обзоре сделан вывод, что за последние 25 лет уровень жизни в Латвии приблизился к среднему показателю по ОЭСР, однако структурные проблемы все еще остаются. Согласно последнему экономическому обзору ОЭСР по Латвии, улучшение государственных финансов и административного потенциала, укрепление результатов в области здравоохранения и ускорение зеленого перехода будут способствовать сильному и устойчивому росту.

В обзоре прогнозируется рост валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии на 1,9% в 2026 году и на 2,2% в 2027 году после роста ВВП на 2,1% в 2025 году. Ожидается, что среднегодовая инфляция снизится с 3,8% в 2025 году до 3,6% в 2026 году и 3,2% в 2027 году.

Представляя обзор, генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн в пятницу отметил, что экономика Латвии продемонстрировала устойчивость в сложной международной обстановке, чему способствовали реформы, улучшившие условия для инвестиций и роста предпринимательства.

Корманн подчеркнул, что для дальнейшего сближения Латвии со странами ОЭСР с более высоким уровнем доходов основными приоритетами являются повышение эффективности государственных расходов и укрепление потенциала государственного управления, улучшение результатов в области здравоохранения и ускорение зеленого перехода. Это будет способствовать производительности, расширит возможности и повысит уровень жизни.

Дефицит бюджета Латвии увеличился, говорится в обзоре. Для финансирования возросших оборонных нужд, улучшения здравоохранения и сокращения бедности в пожилом возрасте Латвия может повысить эффективность расходов, пересмотреть приоритеты расходов и оптимизировать налоговые поступления, в том числе за счет расширения налоговой базы, рекомендует ОЭСР.

В обзоре говорится, что перенос налогового бремени с трудовых налогов на налоги на имущество и экологию при одновременной оптимизации сбора налогов, введении обязательной подачи деклараций о подоходном налоге с населения и выписке электронных счетов поможет укрепить государственные финансы Латвии.

Улучшение потенциала государственного управления имеет важное значение для содействия фискальной устойчивости и росту, отмечает ОЭСР. Сокращение дублирования в деятельности госуправления за счет тематических и межотраслевых ревизий, а также усиление обзоров расходов и оценок воздействия политики способны снизить фискальные издержки и административное бремя. Это также потребует более эффективного обмена данными между государственными учреждениями и дальнейших усилий по упрощению нормативных актов.

Несмотря на улучшения с 2000-х годов, ожидаемая продолжительность жизни в Латвии остается одной из самых низких среди стран ОЭСР, отмечается в обзоре. По мнению ОЭСР, увеличение расходов на общественное здравоохранение помогло бы улучшить показатели здоровья в тех домохозяйствах, которые не могут позволить себе частное здравоохранение. Это следует сочетать с улучшением охвата данных о здоровье для повышения эффективности расходов и качества лечения.

Кроме того, ОЭСР считает, что дальнейшее повышение акцизных налогов на алкоголь и табак поможет снизить высокие показатели смертности от предотвратимых заболеваний.

Важной задачей для Латвии по-прежнему остается сокращение выбросов парниковых газов, указывает ОЭСР. Постепенная отмена субсидий и налоговых льгот на ископаемое топливо при оказании целенаправленной поддержки уязвимым домохозяйствам помогла бы ускорить сокращение выбросов и повысить уровень поддержки нововведений обществом.

Для улучшения качества общественного транспорта необходимо реализовать планы по созданию управления столичного транспорта в Рижском регионе, считают в ОЭСР. В свою очередь, расширение возможностей обучения для тех работников, которым придется сменить работу во время зеленого перехода, поможет сохранить социальную сплоченность.

Хотя в экономике Латвии наблюдаются признаки восстановления, сохраняются и структурные вызовы: необходимо повысить уровень инноваций и инвестиций, увеличить рост производительности, а также решить проблему сокращения рабочей силы, отмечают эксперты ОЭСР. В то же время восстановление экономики все больше поддерживается внутренним спросом и ростом государственных инвестиций. Поэтому решающее значение в ближайшие годы будут иметь инвестиции и улучшение деловой среды.

В обзоре ОЭСР положительно оценивается прогресс Латвии в области энергетики. Латвия укрепила свою энергетическую независимость и продолжает развивать производство возобновляемых энергоресурсов. Уже сейчас страна выделяется высокой долей возобновляемых энергоресурсов. В то же время эксперты подчеркивают необходимость ускорить инвестиции в энергетическую инфраструктуру, сети и энергоэффективность, чтобы способствовать устойчивому росту и снизить затраты.

В области фискальной политики ОЭСР указывает на необходимость укрепления налоговых поступлений и повышения эффективности расходов, чтобы одновременно обеспечить финансирование обороны, здравоохранения и социальной защиты.

Эксперты ОЭСР также подчеркивают важность человеческого капитала и указывают, что Латвии необходимо продолжать инвестировать в здравоохранение, развитие навыков и политику на рынке труда. ОЭСР особо отмечает несоответствие навыков на рынке труда и необходимость укрепления образования для взрослых и возможностей переквалификации.

В обзоре ОЭСР также подчеркивается важность эффективного государственного управления. В Латвии уже проводятся реформы, направленные на улучшение использования данных, повышение эффективности работы учреждений и снижение административного бремени. В то же время ОЭСР подчеркивает необходимость улучшения координации между учреждениями и принятия решений на основе результатов во всем государственном управлении.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) на презентации обзора подчеркнул, что главная цель правительства - укрепление устойчивости экономики и содействие ее росту.

По словам Валайниса, экономика Латвии демонстрирует признаки постепенного восстановления, но в то же время по-прежнему наблюдается недостаточный рост производительности и сокращение рабочей силы.

Валайнис сказал, что в будущем особое значение будут иметь инновации и инвестиции. Министр отметил, что уже достигнуто улучшение показателей кредитования, подготовлены решения для развития рынка капитала и выхода государственных компаний на биржу.

"Необходимо еще больше повысить доступ к финансированию, чтобы стимулировать инвестиции", - заявил Валайнис.

Среди проделанной работы Валайнис также отметил расширение электронных решений, принятые меры по борьбе с отмыванием денег, а также указал на необходимость дальнейшего укрепления налоговой базы и повышения эффективности системы.

Министр экономики подчеркнул, что в Латвии уже сейчас высока доля возобновляемых энергоресурсов, что является хорошей основой для дальнейшего развития.

Кроме того, Валайнис признал, что система здравоохранения нуждается в значительном увеличении финансирования при одновременном повышении ее эффективности. Необходимо повысить доступ населения к услугам здравоохранения, подчеркнул министр.

По его словам, правительство уже работает над реформами государственного управления, ведется работа по снижению административного бремени, особенно в строительной отрасли, но еще необходимо улучшить взаимную координацию между министерствами.

"Латвия на правильном пути, но реформы нужно проводить более активно и целенаправленно, особенно в центральном аппарате управления", - подытожил Валайнис.