В Риге меняется порядок выплаты ряда соцпособий: как по-новому?

Выплата на счЕт

Условие – декларация места жительства в Риге

Чтобы пособия быстрее доходили до получателя, Рижская социальная служба теперь будет перечислять пособия добровольной инициативы на счет получателя в кредитном учреждении или почтовой расчетной системы.

Исключение – разовые пособия для жителей в возрасте 100 и более лет. Они по-прежнему смогут получать пособие наличными. Также установленные государством социальные пособия могут выплачиваться наличными в исключительных случаях.

* Уточнены условия предоставления пособия по рождению ребенка: пособие выплачивается в размере, определенном нормативами на день рождения ребенка.

* В связи с утверждением нового норматива «О пособиях Рижского самоуправления опекунам и приемным семьям» прежний норматив считается недействительным - с 1 июля текущего года.

* Уточнены правила назначения добровольной инициативы...

Пособия добровольной инициативы

В Риге - 12 таких видов поддержки

Пособия добровольной инициативы – это социальная поддержка, которую Рижское самоуправление оказывает жителям или социальной группе по своему выбору: в рамках обязательных функций Рижской городской администрации (образование, социальная помощь, коммунальные услуги и т. д.)

В настоящее время в Риге действуют 12 добровольных инициатив.

Часть пособий - таких как пособие лицам в возрасте 100 лет и старше; пособие по рождению ребенка; политрепрессированным, - предоставляются лицам, задекларированным и проживающим на административной территории определенного самоуправления, в данном случае - Риги.

Заявления о помощи следует подавать в Рижскую социальную службу, кроме 100-летних жителей: им пособие предоставляется автоматически – раз в год, в месяц даты рождения. Размер пособия - 250 евро в год.

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении пособия принимает Рижская социальная служба.

Лица, имеющие временный вид на жительство в Латвийской Республике, не имеют права на получение пособий социальной помощи...

Пособие по рождению ребЕнка

назначается одному из родителей

Право на получение пособия по рождению ребенка принадлежит одному из родителей ребенка или лицу, назначенному опекуном новорожденного решением Рижского сиротского суда, если пособие не было выплачено родителю ребенка.

Заявление на получение пособия может быть подано одновременно с регистрацией рождения ребенка в Рижском городском загсе. Также необходимо предоставить выписку из истории болезни (страница 9 формы № 096/u) или выписку из медицинской карты стационарного/амбулаторного лечения (форма № 027/u).

Подать заявление надо в течение шести месяцев от даты рождения ребенка (усыновления или установления опеки). Пособие предоставляется в размере, определенном на момент даты рождения ребенка.

Размер разового пособия на каждого новорожденного ребенка в Риге – 450 евро.

Размер пособия, если в одной семье родились:

- двое детей – 4 500 евро;

- двое детей и в общей сложности трое или более детей – 6 000 евро;

- трое или более детей – 7 500 евро.

Если ребенок родился экстремально или преждевременно (менее 32 недель беременности), пособие увеличивается на 1 500 евро за каждого новорожденного ребенка.

Пособие предоставляется, если адрес проживания заявителя задекларирован в самоуправлении не менее 12 месяцев до рождения ребенка.

Пособие не предоставляется, если:

- один из родителей (опекунов) получал пособие по рождению ребенка в другом самоуправлении Латвийской Республики;

- новорожденный помещен в учреждение длительного социального ухода и социальной реабилитации детей;

- статус ребенка в Регистре физических лиц неактивен...

Пособие опекунам

назначается за выполнение опекунских обязанностей

Право на получение пособия за исполнение обязанностей опекуна предоставляется заявителю, который решением Рижского сиротского суда назначен опекуном ребенка (детей), исполняет обязанности опекуна и заботится:

- о ребенке (детях), у которого умер один или оба родителя, - это пособие 50 евро в месяц, независимо от количества детей, находящихся под опекой;

- о двух (и более) детях, находящихся под опекой, - это пособие составляет 60 евро в месяц за каждого второго и последующих детей, находящихся под опекой.

Заявление на получение пособия может быть подано одновременно с получением решения сиротского суда о передаче ребенка в опеку.

Пособие предоставляется социальной службой в день получения заявления. Размер пособия за неполный месяц определяется пропорционально количеству дней, исходя из размера пособия.

V Житель, назначенный Рижским сиротским судом доверительным лицом, имеет право на получение пособия за исполнение этих обязанностей.

Назначенный доверительной персоной лица, помещенного в специализированный центр социальной помощи или медицинское учреждение, расположенное за пределами территории самоуправления, и чье заявленное основное место жительства ранее находилось на административной территории Рижского самоуправления, также имеет право на получение пособия за выполнение своих обязанностей.

Размер пособия:

- 50 евро в месяц - если лицо, находящееся под опекой, не помещено в специализированный центр социальной помощи или медицинское учреждение;

- 25 евро в месяц - если лицо, находящееся под опекой, получает услуги в специализированном центре социальной помощи или медицинском учреждении.

Пособие предоставляется социальной службой в день получения заявления.

В случаях опеки и наличия доверительного лица социальная служба приостанавливает выплату пособия, если от Рижского сиротского суда получена информация, что опекун до 1 февраля не представил отчет за предыдущий год о выполнении своих обязанностей.

Выплата пособия возобновляется, если получена информация о том, что отчет предоставлен. Если опекун задерживает представление отчета более чем на три месяца, выплата пособия возобновляется только с даты представления расчета, а сумма удержанного пособия аннулируется.

Также социальная служба приостанавливает выплату пособия, если Рижский сиротский суд принял решение:

- о приостановлении опеки на период времени, пока опекаемый находится под полной государственной или местной опекой;

- об отстранении или прекращении исполнения обязанностей опекуна...

Пособие политрепрессированным

Помощь выплачивается два раза в год

Пособие политически репрессированным лицам и участникам национального сопротивления предоставляется лицам, соответствующим этому статусу, - получателям государственных пенсий ЛР.

Размер пособия составляет 300 евро в год. Пособие выплачивается двумя равными частями - в мае и ноябре, если заявитель указал место жительства на территории Рижского самоуправления до 1-го числа месяца выплаты пособия.

Пособие перечисляется на текущий счет кредитного учреждения или в системе почтовых платежей, а в исключительных случаях – наличными...

Похоронное пособие

тому, кто организует проводы

Похоронное пособие может быть получено родственниками умершего лица, последнее заявленное основное место жительства которого находилось на административной территории самоуправления, или другим физическим лицом, которого родственники умершего уполномочили осуществить захоронение и/или получить это пособие.

Заявление надо подать не позднее двух месяцев с даты произведенных расходов.

Родственник умершего или уполномоченное лицо родственника умершего должны представить ряд документов, в том числе копию свидетельства о смерти лица (с предъявлением оригинала).

Если факт смерти лица был зарегистрирован в другой стране, - копию свидетельства о смерти лица, выданного соответствующей страной (с предъявлением оригинала).

Максимальная сумма пособия на похороны составляет 430 евро, но не более фактических расходов на погребение. Размер пособия уменьшается на сумму пособия, выплаченного (VSAA) или другим учреждением...

(!) Больше информации – на портале riga.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА