Поезда на тукумской линии задерживаются и отменяются: подробности

В частности, отменен поезд Тукумс II (в 17:09) – Рига (в 18:29) на участке Тукумс II – Тукумс I, а также поезд Рига (в 15:30) – Тукумс II (в 16:53) на участке Тукумс I – Тукумс II.

Для перевозки пассажиров назначен автобус с номером "NW-5919", отправляющийся со станции Тукумс II в 17:09.

Аналогично, поезда Дубулты (16:38) – Рига (17:14) и Бабите (16:25) – Рига (16:44) ходят с задержкой примерно в 25 минут. Между тем, поезд Рига (15:30) – Тукумс I (16:49) ходит с задержкой примерно в 45 минут.

Поезд Рига (16:00) — Слока (16:50) ходит с задержкой примерно в 25 минут, а поезд Рига (15:15) — Дубулты (15:48) был ранее отменен на участке железной дороги Золитуде-Дубулты, в то время как поезд Рига (15:30) — Слока (15:50) был отменен на участке железной дороги Иманта-Слока.

