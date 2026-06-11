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«Держал его акции, но продал»: выживет ли «Латвияс балзамс»? (1)

Редакция PRESS 11 июня, 2026 16:23

Новости Латвии 1 комментариев

-Amber Latvijas Balzams опубликовал на днях отчёт за первый квартал 2026 года. Судя по всему, это финальная часть драмы, - пишет юрист Юрий Соколовский.

-За отчетами компании я слежу уже несколько лет так как держал ее акции, но пару лет назад мне не понравились то, что она одалживает огромные деньги материнской компании и продал все акции.

Итак, выручка за первый квартал упала почти на 30 %. Объём продаж ещё сильнее — на 36%. Чистый убыток за квартал — 1,4 млн евро. Остаток денежных средств на 31 марта 2026 года — всего 38 тысяч евро.

Налоговая задолженность перед государством— 46,4 млн евро и продолжает расти. В компании сейчас работает 356 человек — на 50 меньше, чем годом ранее.

Эффект домино начался с неплатежеспособности Stoli Group. Это международная алкогольная группа, давний партнёр по дистрибуции продукции Балзама на американском рынке. В январе 2026 года американское подразделение Stoli Group было переведено под управление внешнего трасти в рамках процедуры банкротства. Один из крупнейших покупателей фактически выбыл, платежи прекратились. Это стало непосредственным толчком к кризису.

В феврале этого года Рижский городской суд утвердил для Latvijas Balzams процедуру юридической защиты. Это латвийский механизм реструктуризации: компания продолжает работать, для выплат кредиторам вводится мораторий, разрабатывается план погашения долгов.

Но самый больной удар пришел со стороны главного акционера Балзама — Amber Beverage Group Holding S.à r.l. (Люксембург, доля в Бальзаме 90%). В апреле 2026 года люксембургский суд открыл в отношении неё процедуру судебной реорганизации с мораторием до 24 августа 2026 года.

Главная проблема в том, что Латвияс Балзам одолжил материнской и аффилированным структурам в общей сложности около 143 млн евро. Это 75% всех активов компании. Если материнская компания не сможет вернуть эти деньги, то это окажется смертным приговором для Латвияс Балзамс.

В апреле этого года Luminor Bank направил Латвияс Балзам письмо, в котором указал на свой статус обеспеченного кредитора и напомнил об обязательствах Балзама как залогодателя по долгам материнской компании. Общий долг ABG Holding перед Luminor — 18,4 млн евро, из которых 2,99 млн евро просрочено. Аналогичные требования ожидаются от UBS AG и держателей облигаций ABG Holding.

Riga Black Balsam — главный актив компании — находится в залоге. Балзам выступил залогодателем по долгам материнской компании. В залог переданы товарные знаки в том числе и Rīgas Melnais Balzams. Практически все активы компании так или иначе обременены залогами в пользу кредиторов аффилированных структур.

От исхода переговоров с кредиторами на обоих уровнях зависит дальнейшая судьба компании, но скорее всего компания будет разорвана и прекратит свое существование в таком виде как мы привыкли видеть до сих пор. Это печально, еще одной экспортоориентированной компанией в Латвии станет меньше.

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