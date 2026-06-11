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А работать тогда где? Идея урезать два министерства была отклонена Сеймом (2)

Редакция PRESS 11 июня, 2026 19:35

Новости Латвии 2 комментариев

LETA

Сейм в четверг не поддержал предложенные оппозиционной партией «Латвия на первом месте» поправки к Закону о структуре Кабинета министров, предусматривавшие упразднение Министерства климата и энергетики и передачу его функций Министерству экономики и Министерству умного управления и регионального развития.

В партии считают, что созданное в 2023 году Министерство климата и энергетики не оправдало ожиданий и не достигло поставленных целей. По мнению политической силы, появление нового ведомства не повысило эффективность государственного управления и не решило проблему раздробленности полномочий.

Как отмечает «Латвия на первом месте», вопросы энергетической и климатической политики по-прежнему тесно связаны с компетенцией других министерств, из-за чего в принятии решений участвуют сразу несколько учреждений. Это, по мнению партии, приводит к росту бюрократии, замедляет процессы и снижает качество принимаемых решений.

Также в партии утверждают, что после создания министерства развитие ветропарков и других проектов возобновляемой энергетики остается недостаточно скоординированным. По их оценке, отсутствует единый и понятный механизм, способствующий привлечению инвестиций и укреплению энергетической независимости страны.

Авторы инициативы полагают, что ликвидация министерства позволила бы сократить государственные расходы, устранить дублирование функций и снизить административную нагрузку за счет передачи полномочий уже существующим ведомствам.

Это не первая попытка упразднить Министерство климата и энергетики. В декабре прошлого года Сейм уже отклонил аналогичное предложение, внесенное тогда оппозиционным «Объединенным списком» при рассмотрении государственного бюджета. С инициативой ликвидации ведомства также выступала партия «Стабильности!».

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