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Филипп Киркоров признался, что сделал ринопластику: «Нос — каляка-маляка»

СтарХит 11 июня, 2026 18:58

Мир 0 комментариев

Недавно публика заподозрила Филиппа Киркорова в пластике носа. Сам артист до последнего предпочитал не говорить на эту тему.

И вот на днях, на премии МУЗ-ТВ, 59-летний поп-король российской эстрады все же подтвердил, что перенес ринопластику, правда, остался недоволен ею. При этом Филипп Бедросович не стал называть имя своего пластического хирурга.

«Я постоянно что-то делаю с собой, не устаю заниматься этим. Это в моем стиле, — посмеялся Киркоров во время премии. — Нос — каляка-маляка, что получилось, видишь, как… Какая красотка неземная!»

Не секрет, что несколько лет назад Филипп Бедросович перенес пластику тела. Тогда артист являлся пациентом скандально известного хирурга Тимура Хайдарова. Певец был вполне доволен результатом и при любой удобной возможности хвастался стальным прессом и накачанными руками. При этом поп-кроль не забывал следить за питанием и активничать.

«Надо следить за питанием. Я противник диет. С любой диеты человек рано или поздно срывается — и делает себе хуже. Лучше поменять культуру питания: совсем убрать из рациона хлебобулочные изделия, сладкое, газированные напитки. После операции Филипп выполнял все мои рекомендации и похудел на 12 килограммов. Ну и немножко фитнес-зал. Если человек может себя перестроить — результат не заставит себя долго ожидать. Без пластики.

Есть такая группа пациентов, которые категорически против спорта. И для таких пациентов, которые не любят фитнес, есть современное оборудование: аппарат, на котором вы занимаетесь 30 минут — и он заменяет восемь часов в спортзале. Филипп уже замечает, как у него прорисовываются линии на прессе, кубики — совсем скоро вы увидите его во всей красе», — говорил по этому поводу Хайдаров.

А в прошлом году у Филиппа Бедросовича возникли серьезные проблемы со здоровьем из-за ожога руки, который он получил на сцене. В то время ходили не самые радужные слухи о певце, но ему удалось восстановиться вопреки всем прогнозам. Киркоров вернулся к прежнему образу жизни и продолжает радовать поклонников яркими выступлениями.

«Ни для кого не секрет, что он совсем недавно получил травму, и это все ее последствия. Но мы надеемся, что в ближайшее время он уже поправится. С ним занимаюсь не я, а определенные хирурги, которые специализируются на ожогах. И в целом я считаю, что они справляются», — так состояние знаменитости комментировал хирург Тимур Хайдаров.

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