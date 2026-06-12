На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам овернайт будет повышена до 2,25%. Ставка по депозитной линии - это процентная ставка, с помощью которой совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики.

Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,4%, а ставка по кредитам овернайт - до 2,65%, говорится в сообщении ЕЦБ.

Новые ставки вступят в силу 17 июня.

В заявлении совета, опубликованном после заседания, говорится, что совет намерен проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%.

Военные действия на Ближнем Востоке создают инфляционное давление, и решение о повышении процентных ставок соответствует различным сценариям возможного развития этого шока и его влияния на среднесрочную перспективу еврозоны, отмечает ЕЦБ.

В сообщении ЕЦБ говорится, что согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов Евросистемы, общая инфляция в 2026 году составит в среднем 3%, в 2027 году - 2,3% и в 2028 году - 2%. Базовый сценарий предусматривает, что инфляция (без учета цен на энергию и продукты питания) в 2026 и 2027 годах составит в среднем 2,5%, а в 2028 году - 2,2%. По сравнению с мартовскими прогнозами, специалисты повысили базовый прогноз инфляции на 2026 и 2027 годы в связи с тенденцией к росту цен на энергоносители, что, как ожидается, в определенной степени отразится на инфляции цен на продукты питания, товары и услуги.

Согласно базовому сценарию, экономика в 2026 году вырастет в среднем на 0,8%, в 2027 году - на 1,2% и в 2028 году - на 1,5%. Соответственно, на 2026 и 2027 годы была сделана коррекция в сторону понижения, отражающая более сильное влияние военных действий на сырьевые рынки, реальные доходы и чувство уверенности.

"Перспектива остается неопределенной, риски для инфляции направлены в сторону повышения, а риски для экономического роста - в сторону понижения. Полный масштаб влияния военных действий на инфляцию и рост в среднесрочной перспективе будет определяться интенсивностью и продолжительностью шока цен на энергоносители, а также масштабом его косвенных и вторичных эффектов", - говорится в заявлении.

ЕЦБ поясняет, что, принимая сегодняшнее решение, совет по-прежнему находится в хорошей позиции, чтобы преодолеть неопределенность, вызванную войной. Совет будет внимательно следить за ситуацией и определять соответствующую позицию монетарной политики в соответствии с данными, принимая решение на каждом заседании. В частности, решения совета по процентным ставкам будут зависеть от оценки перспектив инфляции и угрожающих ей рисков с учетом поступающих экономических и финансовых данных, а также динамики базовой инфляции и силы трансмиссии монетарной политики.

В заявлении ЕЦБ добавляется, что совет не берет на себя предварительных обязательств по конкретному направлению процентных ставок.

Что это означает для рядовых латвийцев - ИИ так комментирует ситуацию.

Повышение процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) означает, что кредиты становятся дороже, а сбережения — выгоднее. Главная цель этого шага — борьба с ростом цен (инфляцией), из-за чего для простых людей наступают следующие последствия.

Для тех, кто берет кредиты (потребительские, автокредиты, ипотека)

Дорогие займы: Ставки по новым кредитам идут вверх, поэтому брать их становится невыгодно. Ежемесячные выплаты увеличиваются.

Растущие платежи по ипотеке: Если у вас оформлен кредит с плавающей процентной ставкой (например, с привязкой к Euribor), размер ежемесячного платежа автоматически вырастет вслед за решением ЕЦБ.

Для тех, кто копит деньги

Рост доходности вкладов: Коммерческие банки повышают ставки по депозитам и накопительным счетам. Это стимулирует людей больше откладывать и меньше тратить, что в масштабах экономики снижает спрос и помогает остановить инфляцию. [1, 2]

Для повседневной жизни

Замедление инфляции: Со временем рост цен в магазинах стабилизируется или замедляется, так как покупательская способность населения и бизнеса падает.

Охлаждение экономики: Компании начинают занимать меньше денег на развитие, из-за чего могут замедлиться темпы роста зарплат или возникнуть риски для рынка труда.

Для более точного понимания того, как это скажется на вас, уточните:

Есть ли у вас уже взятые кредиты (особенно с плавающей ставкой)?

Планируете ли вы оформлять новые займы в ближайшем будущем?