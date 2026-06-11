Трамвай сошел с рельс в Иманте: его протаранил водитель на высокой скорости (ВИДЕО)

Из-за инцидента было временно остановлено движение трамваев 5-го и 14-го маршрутов. В предприятии Rīgas satiksme сообщили, что после проведения необходимых работ движение организовали в объезд через конечную станцию Иманта.

Информации о пострадавших не поступало. Причиной схода трамвая с рельсов стало столкновение с легковым автомобилем. Очевидцы сообщают, что машина неожиданно вылетела с боковой улицы на высокой скорости и врезалась в средний сегмент трамвая. От удара он сошел с рельсов и получил значительные повреждения.

Видео происшествия быстро распространились в социальных сетях, вызвав активное обсуждение среди жителей столицы. На кадрах видно, как вагон оказался вне рельсового полотна на одном из самых оживленных участков трамвайной сети Иманты.

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