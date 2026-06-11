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Это унижение! Три часа в скорой у больницы: если сейчас так, что будет в час Х? (1)

Редакция PRESS 11 июня, 2026 09:46

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Госпитализированному пациенту пришлось справлять нужду в подгузник прямо в машине скорой помощи, поскольку бригада три часа не могла передать его в одну из крупнейших больниц страны. Медики предупреждают: если система испытывает такие проблемы в обычных условиях, то в случае крупной катастрофы или кризиса последствия могут быть куда серьезнее.

На проблему обратил внимание помощник врача NMPD Рафаэль Циекурс. В публикации в Facebook он рассказал, что недавно бригада скорой помощи около трех часов ожидала у приемного отделения Паулса Страдиня клинической университетской больницы (PSKUS).

«Вчера, когда смотрел "Панорамы", мне самому понадобились бы беруши. И не из-за шума пациентов. А потому, что снова пришлось слушать аргументы, которые уже не выдерживают никакой профессиональной критики».

По его словам, ситуация вышла далеко за рамки обычного неудобства.

«Это не "неудобство". Это не "особенность потока пациентов". Это не "одна неудачная смена". Это унижение человеческого достоинства пациента. Это проблема безопасности пациентов. Это парализация работы бригад NMPD. И это проблема управления, которая не решается годами».

Циекурс напомнил, что еще в 2025 году Минздрав призывал больницу самостоятельно искать решения проблемы заторов. Однако, по его мнению, ситуация практически не изменилась.

«Будем честны: по сравнению с 2010 годом количество пациентов к 2025 году сократилось более чем на 11 тысяч человек, помещения были расширены, процессы якобы усовершенствованы, но очередь на рампе по-прежнему существует».

При этом он подчеркивает, что проблема не в медиках приемного отделения, а в организации движения пациентов внутри больницы.

«Если в отделениях приоритет часто отдается плановым пациентам, а острые пациенты остаются в приемном отделении или на рампе, то проблема не в бюро госпитализации NMPD. Проблема не в бригаде. Проблема не в пациенте. Проблема во внутреннем потоке пациентов в самой больнице».

Медик высоко оценил работу сотрудников Центра неотложной медицины, которые, по его словам, ежедневно работают в условиях колоссальной нагрузки.

«Этим врачам, помощникам врачей и медсестрам ежедневно приходится выдерживать огромную нагрузку, эмоции пациентов и их родственников, неспособность больницы обеспечить нормальное движение пациентов и еще общественное давление».

Он также отметил, что приемное отделение не может бесконечно компенсировать проблемы всей системы.

«Но приемное отделение — это не изолированный остров. Центр неотложной медицины является узким местом всей больницы. Если отделения не принимают пациентов, работа центра останавливается. Если центр останавливается, рампа превращается в палату. Если рампа становится палатой, бригады NMPD превращаются в продолжение больницы. И это недопустимо».

По мнению Циекурса, необходим независимый аудит работы больницы и введение стандарта, предусматривающего передачу пациента в течение 15 минут.

«Потому что бригада NMPD — это не зал ожидания больницы. Оперативный транспорт — это не палата. Рампа — это не зал наблюдения. Пациент — не логистическая единица. И человек не должен мочиться в подгузник только потому, что руководство больницы годами не смогло наладить движение пациентов и решить проблему».

Особую тревогу у медика вызывает готовность системы к чрезвычайным ситуациям.

«Все это происходит в мирное время. И именно это самое пугающее. Если обычный поток пациентов способен парализовать одну из ведущих больниц страны, то что произойдет в час X? Что будет при массовом поступлении пострадавших? Что случится в кризисной ситуации, когда за один час поступят не 12 тяжелых пациентов, а 50?

Ответ суров: если мы не способны наладить систему в мирное время, то к кризису мы готовы не будем».

Циекурс подчеркнул, что изучает проблему задержек машин скорой помощи у больниц в рамках научных исследований и считает ее вопросом не только здравоохранения, но и государственной готовности к кризисам.

«Я говорю об этом открыто, потому что сейчас изучаю проблему ambulance ramping — задержки машин скорой помощи у больниц — в мировом контексте и в Латвии, готовя два научных исследования по этой теме».

По его словам, в международной практике такие случаи рассматриваются как угроза безопасности пациентов, поскольку задерживают оказание помощи и выводят бригады скорой помощи из работы.

«Поэтому это не только вопрос Страдиня. Это не только вопрос NMPD. Это вопрос готовности государства, человеческого достоинства пациентов и управления системой здравоохранения. И, извините, берушами эту проблему не решить», — считает Циекурс.

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Комментарии (1)

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