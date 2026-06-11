Белфаст в огне: нападение с ножом обернулось погромами

Первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил резко осудила происходящее.

«Группы людей в масках, которые выгоняют семьи из домов, поджигая их, это - ничто иное, как отвратительное проявление трусости», - написала она в соцсети X.

Groups of masked men burning families out of their homes is nothing less than disgusting cowardice.



This has nothing to do with community.



This is outright thuggery.



The attack in North Belfast was heinous and wrong.



But there are dangerous attempts to exploit that to target… — Michelle O’Neill (@moneillsf) June 9, 2026

О’Нил также заявила, что «расизм, запугивание и насилие неправильны, где бы они ни происходили», и вновь призвала к спокойствию.

Поводом для беспорядков стало нападение 8 июня в Северном Белфасте. Пострадал мужчина примерно 40 лет. Он получил тяжёлые травмы глаз, головы и спины. По данным полиции, прохожие, которые вмешались в происходящее, спасли ему жизнь. Радиостанция LBC сообщала, что нападавший пытался обезглавить жертву.

Подозреваемому предъявлены обвинения в покушении на убийство, ношении ножа в общественном месте и угрозах убийством. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение отвратительным. Суданский проситель убежища должен был 10 июня предстать перед магистратским судом Белфаста.

После нападения в интернете распространилось видео инцидента. Его публиковали британский ультраправый активист Томми Робинсон, настоящее имя которого Стивен Яксли-Леннон, и другие представители крайне правых кругов.

Владелец X Илон Маск поделился постом, где были указаны места протестов, а также публикацией ультраправой партии Restore Britain с фразой: «Не миритесь со злом. Уничтожьте его».

По данным BBC, затем около 100 мужчин вышли на улицы восточной части Белфаста. Они выбивали двери, разбивали окна и нападали на дома. Местные политики и один пастор заявили, что главными целями стали темнокожие жители. Полиции пришлось выводить семьи из горящих домов.

Протесты также прошли в Лондоне и других частях Великобритании.

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