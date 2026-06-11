Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Белфаст в огне: нападение с ножом обернулось погромами

Редакция PRESS 11 июня, 2026 09:07

Мир 0 комментариев

В Восточном Белфасте вспыхнули антииммигрантские беспорядки после нападения с ножом, в котором обвиняют 30-летнего гражданина Судана. Как сообщает Deutsche Welle, люди в масках поджигали мусорные баки, автомобили, сожгли автобус и нападали на полицейских.

Первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил резко осудила происходящее.

«Группы людей в масках, которые выгоняют семьи из домов, поджигая их, это - ничто иное, как отвратительное проявление трусости», - написала она в соцсети X.

 

О’Нил также заявила, что «расизм, запугивание и насилие неправильны, где бы они ни происходили», и вновь призвала к спокойствию.

Поводом для беспорядков стало нападение 8 июня в Северном Белфасте. Пострадал мужчина примерно 40 лет. Он получил тяжёлые травмы глаз, головы и спины. По данным полиции, прохожие, которые вмешались в происходящее, спасли ему жизнь. Радиостанция LBC сообщала, что нападавший пытался обезглавить жертву.

Подозреваемому предъявлены обвинения в покушении на убийство, ношении ножа в общественном месте и угрозах убийством. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение отвратительным. Суданский проситель убежища должен был 10 июня предстать перед магистратским судом Белфаста.

После нападения в интернете распространилось видео инцидента. Его публиковали британский ультраправый активист Томми Робинсон, настоящее имя которого Стивен Яксли-Леннон, и другие представители крайне правых кругов.

Владелец X Илон Маск поделился постом, где были указаны места протестов, а также публикацией ультраправой партии Restore Britain с фразой: «Не миритесь со злом. Уничтожьте его».

По данным BBC, затем около 100 мужчин вышли на улицы восточной части Белфаста. Они выбивали двери, разбивали окна и нападали на дома. Местные политики и один пастор заявили, что главными целями стали темнокожие жители. Полиции пришлось выводить семьи из горящих домов.

Протесты также прошли в Лондоне и других частях Великобритании.

DW напоминает и о другом резонансном деле. 3 декабря 2025 года в Саутгэмптоне был убит 18-летний студент Генри Новак. Его атаковал 23-летний Викрум Дигва, который нанёс пять ударов 21-сантиметровым сикхским кинжалом. Прибывшим полицейским Дигва солгал, что Новак якобы оскорблял его на расовой почве. 1 июня суд приговорил Дигву к пожизненному

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом
Важно

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (1)

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (3)

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии
Важно

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать